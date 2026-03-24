“過去20年で最悪“洪水がハワイ直撃　周辺地域一帯が水没し230人以上救助　ダム決壊のおそれも

アメリカ・ハワイ州で、過去20年で最大規模の洪水が発生した。ホノルル市の危機管理当局は、オアフ島北部にあるダムが決壊する恐れがあるとして、下流の住民に避難命令を出した。

街が水没…過去20年で最大規模の洪水

アメリカ・ハワイ州でカメラが捉えたのは、勢いよく流れ落ちる茶色い水。豪雨の影響で水位が上昇したダムだ。

20日、ハワイ州では過去20年で最大規模の洪水に見舞われ、周辺地域一帯が水没する事態になった。

ホノルル市の危機管理当局は、オアフ島北部にある「ワヒアワダム」の水位が上昇し、ダムが決壊する恐れがあるとして、下流の住民に避難命令を出した。

浸水した街を歩く男性は、行方不明になったネコを捜していた。コンクリート塀の上でネコを発見するも、捜していたネコではなかったようだ。

男性は「おいで、おいで、おいで」と、このネコも救助しようとしたが、ネコは水の中へジャンプ。男性は懸命に追跡したが、ネコは住宅の中へ逃げていった。

現地メディアによると、230人以上が救助され、約10人が低体温症のため病院に搬送されたという。

州知事は22日に政府機関の再開を発表したが、一部の学校は引き続き休校となるなど、洪水被害の影響が広がっている。

（「イット！」3月23日放送より）