サンパウロ公演でパフォーマンスをみせる男性アイドルグループ「BTS」＝2015年、ブラジル/Mauricio Santana/Getty Images

（CNN）中南米ほどKポップ熱に浮かされている場所は、世界にほとんどない。

韓国を代表する男性アイドルグループ「BTS」が4年近い活動休止を経て開催するワールドツアーも、中南米で数回の公演が組まれ、現地では復活への期待が高まっている。

BTSの活動休止期間中も世界中で韓流ブームは続いていた。熱烈なファン層を維持する中南米では、その勢いが特に目立つ。

X（旧ツイッター）は2021年にまとめた統計で、Kポップのファンが最も多い国としてブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ペルー、コロンビアを挙げた。音楽配信サービス大手のスポティファイも最近、メキシコは世界最大級のKポップ市場だと伝えた。

その人気を最もよく体現しているグループは、幅広い支持を集めるBTSだろう。ファンクラブの呼び名である「ARMY（アーミー）」は、ファンたちの忠誠心や組織化された活動を象徴している。

BTSはメンバーの兵役で活動を休止する前から、国境や言葉の違いを超えて絶大な人気を誇っていた。

待望の復帰ツアーは韓国の首都ソウルを皮切りに開催され、秋には会場を中南米に移してボゴタ（コロンビア）、リマ（ペルー）、サンティアゴ（チリ）、ブエノスアイレス（アルゼンチン）、サンパウロ（ブラジル）を回る。

メキシコではチケットの転売価格が高騰し、1枚9000ドル（約140万円）にも達している。

ペルーのファンたちは、メンバーが上空の飛行機から見下ろす眺めを良くしようと、植樹に精を出している。

チリでは、10月に2回予定されるコンサートの会場が確定していないと心配する声が上がっている。

Kポップはなぜ中南米に響くのか

中南米には、Kポップのファン文化がさまざまな形で広がっている。

コロンビアでは、Kポップの音楽に合わせてダンスを競うチームが急増し、コミュニティーを形成しつつある。

メキシコ市では、韓国と日本の商品や食品を扱うショッピングセンター「フリキプラサ」でKポップのイベントが開かれ、ファンたちでにぎわう。同国でのBTS人気があまりに高いため、シェインバウム大統領は韓国に対し、ツアーの公演を増やしてほしいと要請した。

韓国との間で24年に国交を樹立したばかりのキューバでもKポップのブームが巻き起こり、ファン主催のダンスイベントが開かれている。

だが米ジョージア大学でエンターテインメントとメディアを研究するベンジャミン・ミン・ハン教授によると、コミュニティーづくりの大半はSNS上で進んでいる。

ハン氏によると、Kポップの人気は上昇中だが、その文化は今もややニッチで、一部では比較的なじみが薄いととらえられている。

これがファンの疎外感につながることもあり、さらにはファン同士の仲間意識を強めることにもなるという。

そんなファンたちは、寛容や自尊心の大切さを説くKポップアイドルの言葉に慰めを見いだす。

「ここに思いやりという要素がある。ファンたちは仲間からの、そしてアーティストからの思いやりを感じる。アーティストのほうもきずなを築こうと、ライブ配信を頻繁（ひんぱん）に提供する」（ハン氏）

パフォーマンスの要素も、ファン層の拡大に一役買っている。Kポップのアーティストたちは完成度の高い振り付けや、高度な技術を駆使したコンサートで評価されることが多い。

Kポップ人気はどのように広まったのか

中南米では2000年代初め、主に韓国ドラマを通して同国の文化が広く紹介された。

02年に開かれたサッカーの日韓ワールドカップ（W杯）を前に、まずペルーの公共放送が韓国大使館と提携して韓国ドラマを流し始めた。

ほかの国もこれに続いた。吹き替え版は主にメキシコでつくられ、各地でドラマの人気が高まった。

こうして韓国の大衆文化に関心が集まるようになり、10年代に進んだSNSの普及とともに、音楽にも波及した。

多くのKポップファンはまずアニメや近所のゲームセンターにあるダンスゲームでKポップと出会い、ネットで調べてもっと詳しく知るようになった。

中南米諸国では若者の人口が多いことも、大きな要因となった。

Kポップは「主にSNSを多用する若い世代に人気だ」と、ハン氏は指摘する。

スポティファイが昨年発表した統計によると、メキシコでKポップを聴くリスナーの7割近くを29歳以下の若者が占めるという。

世界的ヒットを背後で仕掛けてきた韓国の業界も近年、中南米市場の重要性を認識してリソースを投入し始めた。

BTSや女性グループ「KATSEYE（キャッツアイ）」を擁する芸能最大手HYBE（ハイブ）は、23年にメキシコの音楽レーベルを買収し、中南米に特化した子会社を設立した。

言葉の壁もなくなりつつあるようだ。BTSの「Airplane pt.2」や男性グループ「ATEEZ（エイティーズ）」の「THANXX」など、ラテン音楽のスタイルやスペイン語のフレーズを採り入れたナンバーもある。

BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）は昨年、メキシコ市でのソロコンサートでファンの熱烈な歓迎を受け、こう語った。「実はコンサートの間、思っていた。『うわあ、これがメキシコだ。ぼくたちがなぜ来なければならないか、その理由はこれなんだ』と」