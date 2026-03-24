CES2027出展社募集の説明会を無料開催！ クリエイティヴ・ヴィジョン「JAPAN TECH」

記事ポイント CES2027の日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集4月13日よりオンライン説明会を無料で開催2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多37社が出展 CES2027の日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集4月13日よりオンライン説明会を無料で開催2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多37社が出展

世界最大級のテック系展示会「CES」に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」の出展社募集説明会が開催されます。

企画・運営・施工を行うクリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所との共催で実施するオンライン説明会を紹介していきます。

クリエイティヴ・ヴィジョン「JAPAN TECH」

展示会名：CES2027開催地：米国ラスベガス出展パビリオン名：JAPAN TECH企画・運営・施工：株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン共催：大阪商工会議所

毎年1月に米国ラスベガスで開催される「CES」は、60年近い歴史を持つ世界最大のテック展示会です。

この展示会に日本企業が出展しやすい環境を整えるため、2018年に立ち上げられたのが「Japan Tech Project」となっています。

CES史上初のジャパン・パビリオンとして誕生し、2027年には10年目の節目を迎えます。

CES2026からは、従来のスタートアップ向けエリア「ユーレカパーク」に加え、一般企業向けの「グローバルパビリオンエリア」にも2つ目の日本パビリオンを増設しました。

CES2026では過去最多となる総勢37社の日本企業が出展しています。

日本企業が生み出した新製品・サービスの革新性や技術力を世界に発信するための舞台が用意されています。

CES2027に向けた出展社募集のオンライン説明会が、Zoomウェビナー形式で開催されます。

日程は第1回が4月13日（月）10:00〜、第2回が4月20日（月）13:00〜、第3回が5月12日（火）10:00〜の全3回で、内容は各回共通です。

参加費は無料で、事前予約が必要となっています。

また、大阪商工会議所主催の説明会も4月16日（木）10:00〜に開催されます。

出展費用や手続きの煩雑さ、商習慣の違いから、日本企業にとって敷居の高かったCESへの出展障壁を下げることがプロジェクトの目的です。

共同出展という形をとることで、海外展示会が初めての企業でも参加しやすい環境を整えています。

世界最大のテック展示会で日本の技術力をアピールできる貴重な機会です。

共同出展のサポートにより、出展にかかる負担を軽減しながらグローバルな商談の場に立つことができます。

オンライン説明会は無料で全3回開催されるため、都合の合う日程を選んで参加が可能です。

CES2027 日本パビリオン「JAPAN TECH」出展社募集説明会の紹介でした。

よくある質問

Q. JAPAN TECHの説明会はいつ開催されますか？

第1回が4月13日（月）10:00〜、第2回が4月20日（月）13:00〜、第3回が5月12日（火）10:00〜に開催されます。内容は各回共通で、参加費は無料です。

Q. JAPAN TECHとはどのようなプロジェクトですか？

世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げることを目的に、2018年に立ち上げられたプロジェクトです。CES2026では過去最多の37社が出展しています。

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