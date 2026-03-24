ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」では、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」がスタート！

記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のキャラクターカラーである白をイメージした記念日「4（シ）月6（ロ）日（ベイマックスの日）」を前に、作品の舞台「サンフランソウキョウ」をテーマにした「ベイマックス」のアイテムが登場します。

ベルメゾン ディズニー「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」ベイマックス

発売日：2026年3月23日（月）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」

テーマは、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」

物語での各舞台の情景や象徴的なモチーフをデザインに落とし込み、旅先で思わず手に取ってしまうアイテムを目指して開発されています！

今回登場する第1弾の作品は『ベイマックス』で、 舞台は「サンフランソウキョウ」

4月6日（シロの日、白いボディの「ベイマックス」にちなんだ日」）に向け、映画の舞台「サンフランソウキョウ」をイメージしたアイテムがラインナップします。

ベースボールシャツ 「ベイマックス」

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：M〜L

トレンドのベースボールシャツにキャラクターの遊び心をプラス☆

Tシャツの上にさらりと羽織れる前開き仕様になっています。

© Disney

羽織るだけでこなれ感の出るゆったりとしたサイズ感なのも魅力的◎

スポーティなロゴやパイピングがアクセントになっています。

ユニセックススーベニアTシャツ 「ベイマックス」

© Disney

価格：2,990円（税込）

サイズ：S〜M、L〜LL

愛らしいアートが目を惹くデザインのTシャツ。

リラックス感のあるシルエットでデイリー使いにぴったりです！

© Disney

カラーは「ホワイト」と「ブラック」の2色がラインナップ。

どちらも1枚でサマになり、カジュアルなボトムスやスカートとも相性抜群です☆

ナップサック「ベイマックス」

© Disney

価格：3,990（税込）

サイズ：約35×41cm

素材：ポリエステル

ブラックベースに「ベイマックス」のワンポイントが映えるデザインのナップサック。

荷物の出し入れがスムーズな巾着式の開閉口で、外側には中身が見える便利なメッシュポケットも付いています。

© Disney

また、軽くて扱いやすいポリエステル素材を採用しているのもポイント。

UVカットのエンボスビニール傘「ベイマックス」

© Disney

価格：3,990円（税込）

傘骨長さ：約65cm、全長約88cm

重さ：約340g

UVカット率100％素材

遮光率99.99％以上素材

直径：約90cm

黒色のエンボス加工素材に表現された「ベイマックス」が大人かっこいいデザインのビニール傘。

全長約88cm、直径約90cmで雨や日差しからしっかり守ってくれるサイズ感で、深めのドーム型で顔や肩をしっかり覆う形状になっています☆

さらに、傘生地は光をほぼ透過せず、UVカット率100％、遮光率99.99％なので日傘としても使用可能！

プリントタオル「ベイマックス」

© Disney

価格：1,690円（税込）

サイズ：約34×110cm

品質：綿100％

使うたびに癒される「ベイマックス」デザインのプリントタオル。

持ち運びにも便利な通常のフェイスタオルよりも少し長めの約34×110cmです◎

© Disney

デザインは、ユニークなアートやロゴがあしらわれた「ベージュマルチ」と、

© Disney

カラフルな「ピンクマルチ」の、気分に合わせて選べる2柄展開。

スポーツ時やキッチン、洗面所などマルチに使える1枚です。

フレークアクリルキーホルダー「ベイマックス」

© Disney

価格：2,290円（税込）

主材：アクリル樹脂

本体サイズ：【キーホルダー本体】幅約8cm×高さ約8.5cm、【ボールチェーン長さ】約10cm

フレークがシャカシャカ動いて楽しい、仕掛けたっぷりのアクリルキーホルダー。

バッグやポーチに付けやすいボールチェーン付きで、バッグやリュックのアクセントとしても活躍します！

© Disney

透明感があり、アートが綺麗に映える発色の良いアクリル素材を使用しているのも可愛い。

『ベイマックス』でおなじみの「サンフランソウキョウ」のMIXカルチャーを凝縮し、ポップなテイストとクールな遊び心が調和する、没入感たっぷりのラインナップ。

ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」から「ベイマックス」アイテムの紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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