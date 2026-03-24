黒猫がニヤリとしたら、牙がむき出しになって驚くほど悪い顔をしていたそうで...？思わず笑ってしまう表情が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万回表示を突破し、「目を細めてニヤケ顔」「なかなか悪いこと考えてる顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：黒猫が牙をむき出しにした瞬間を捉えたら…とんでもなく悪そうな『表情』】

牙をむき出しにした怖い顔

Xアカウント「黒猫つくねちゃん太しっぽ」に投稿されたのは、黒猫の『つくね』ちゃん。

太めのカギしっぽと耳の先の毛がチャームポイントの可愛らしい猫だそう。そんなつくねちゃんが想定外の表情を見せてくれたのだとか。

牙をむき出しにして、目を意地悪く光らせてニヤリとしていたそう。あまりにも悪そうな顔をしていたといいます。普段の可愛らしい表情とは違い、まるで何かをたくらんでいるかのような顔だったとのこと。見せつけているかのような牙から野性味が溢れており、猫らしさ満載だったそう。

他の投稿でも、牙や歯を見せてくれているつくねちゃんの様子が見られました。大きく口を開けた時や、ささみに夢中になっている時には、牙がばっちり見えていたつくねちゃん。飼い主さんを甘噛みしている姿もありました。もしかしたら、牙はつくねちゃんのお気に入りのチャームポイントで飼い主さんにアピールしているのかもしれませんね。表情豊かなつくねちゃんなのでした。

悪い顔だけど...Xユーザーから大絶賛！

悪い顔をしたつくねちゃんを見た方たちから「可愛い歯(牙)が見えててd('∀'*) 触りたい…」「悪い顔かっこいいーー」などの声が寄せられていました。

どんな表情でも魅力的なつくねちゃん。つくねちゃんの悪い顔の虜になったXユーザーがたくさんいました。

Xアカウント「黒猫つくねちゃん太しっぽ」では、多彩な表情を見せてくれるつくねちゃんの姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「黒猫つくねちゃん太しっぽ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。