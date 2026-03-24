賞味期限365日にパワーアップ！ 会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」

記事ポイント 人気にんにくペーストが名前もデザインも一新してリニューアル参考小売価格378円（税込）で2026年4月より発売賞味期限を300日から365日に延長し、家庭でのストックにも便利 人気にんにくペーストが名前もデザインも一新してリニューアル参考小売価格378円（税込）で2026年4月より発売賞味期限を300日から365日に延長し、家庭でのストックにも便利

会津天宝醸造から、人気のにんにくペーストがリニューアルして登場。

「翌日ニオわない 魔法のにんにく」として、ネーミングもパッケージも大きく生まれ変わりました。

会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」

商品名：翌日ニオわない 魔法のにんにく販売開始日：2026年4月（一部小売店にて先行販売中）参考小売価格：378円（税込）内容量：100g賞味期限：365日

従来の「翌日ニオイが気にならないにんにくペースト」を大幅にリニューアルした商品です。

中身の処方はそのままに、特長が直感的に伝わるネーミングと、売り場で目を引くポップなデザインへ刷新されました。

さらに、品質への影響がないことを確認したうえで、賞味期限を従来の300日から365日へ延長しています。

最大の特長は、独自の食後消臭液でにんにくを加工している点にあります。

食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計のため、平日の食事でも気兼ねなく使えるのが魅力です。

料理にそのまま使えるペーストタイプで、少量でもしっかりとした風味が楽しめます。

かつおのたたきに添えれば、にんにくの旨みが素材の味を引き立ててくれます。

たこときゅうりの和え物にも相性抜群で、パンチのきいたおつまみが手軽に完成しました。

ペペロンチーノのようなにんにくが主役のパスタにもぴったりで、炒め物やチャーハンなど幅広いメニューに活用できます。

明るく親しみやすいパッケージデザインは、若年層や女性層にも手に取りやすい仕上がりになっています。

賞味期限365日で家庭内ストックやギフト用途にも対応しやすく、常備調味料として活躍してくれます。

翌日のニオイを気にせず、にんにくの力強い風味を毎日の料理に取り入れられます。

ペーストタイプなので包丁もまな板も不要、手軽さも大きな魅力です。

猛暑のスタミナ対策から普段の食卓まで、幅広いシーンで頼れる一品となっています。

会津天宝醸造「翌日ニオわない 魔法のにんにく」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「翌日ニオわない 魔法のにんにく」の価格と発売日は？

参考小売価格378円（税込）で、2026年4月より発売です。一部小売店では先行販売が行われています。

Q. なぜ翌日ニオイが気にならないの？

独自の食後消臭液でにんにくを加工しており、食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計になっています。

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