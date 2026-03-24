お笑いタレント・なるみ（53）が23日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。漫才コンビ時代のエピソードを披露した。

同番組で、「ナインティナイン」岡村隆史は「なるみさんが、しずかさんとの“思い出の場所”って言われたら、どこか行けたりします？」と質問。なるみが元相方・しずかと組んでいたコンビ「トゥナイト」時代に触れた。

なるみは「どこかな〜」と迷いつつ、「私でも、学生の時から一緒やから。高校生の時にネタ合わせをしてた渡り廊下とか」と提案。「学校で休み時間にしてた。だからみんなは、“2人でノートを持ってコソコソしゃべってるな”って、仲がいい子たちは思ってた。（周囲に）黙ってたから」と振り返った。

お笑いの道に進むきっかけは、若者に当時大人気だった「ダウンタウン」がMCを務めた伝説のバラエティー番組「4時ですよ〜だ」の素人参加コーナーへの出演だった。「中学校の時にたまたま“4時ですよ〜だ”に出て、それもしずかと私ともう1人。その子が出してん」と打ち明けた。

しかし応募した本人は、気が変わったのかドタキャン。すでにオーディションの日が決まっていたため、残された2人で「何かせなアカンって、初めて漫才をしてん」と明かすと、岡村は「はー！青春ですやん、渡り廊下でネタ合わせなんて」と感心した。

なるみは「そこで賞をもらって、“4時ですよ〜だ”で（放送作家の）かわら長介さんがちょいちょい呼んでくれるようになって、しずかが“NSCっていうのがあるよ”って」といい、「私は何も決めてない」と謙そんした。

番組に応募した当時は「中学校2年生」というなるみに、岡村は「すご！エリート！」と驚がく。その後、高校を卒業するタイミングで「普通に就職先を探そかなと思ってた時に、ネタ番組のコンテストがあって、“欠員が出たからお前ら出えへんか？”って言われて出たら優勝して」と話した。

なるみは「高校生ぐらいでさ、50万もらった」と声をひそめながら、「それで“打ち上げをしましょう”って凄いステーキを食べさせてもらって、タクシーチケットをもらって、お金（賞金）もすぐ現金でくれた」と告白。「そらもう、ボロい商売やなって思うやろ」と笑わせていた。