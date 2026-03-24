世界各国の珍しいお酒を飲み比べ！ ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

記事ポイント 世界中の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェスがお台場で開催2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて実施各国の食文化が育てたお酒とフードペアリングを楽しめるイベント 世界中の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェスがお台場で開催2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて実施各国の食文化が育てたお酒とフードペアリングを楽しめるイベント

ACCEL LINKが、世界各国の珍しいお酒を集めたイベント「世界のお酒フェス」の開催を発表しました。

ビールやワイン、ウイスキーだけではない各国独自のお酒の魅力を、飲みやすいアレンジやフードペアリングとともに体験できるフェスティバルです。

ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

イベント名：世界のお酒フェス開催日時：2026年11月20日(金)〜23日(月祝)開催場所：お台場セントラル広場参加テナント数：13店舗参加企業団体数：30社・団体集客予定：3万名

「世界を飲み歩こう！」をテーマに掲げる本イベントは、日本ではまだメジャーではないものの、各国で食文化とともに愛されている多彩なお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェスとなっています。

会場ではお酒そのものの提供だけでなく、日本人にも飲みやすい飲み方の紹介や、お酒に合う料理の提供も行われます。

今まで飲む機会の少なかったお酒の魅力や楽しみ方を知り、身近に感じられる場を目指して企画されました。

現在発表されている参加テナントとお酒のラインナップは以下の通りです。

ラム・ベルモットetc（ニカラグアetc）／アイディ商事カサーシャ（ブラジル）／樹商事パーリンカetc（ハンガリー）／Bar Palinkaメスカル・テキーラ（メキシコetc）／フィデア貴腐ワイン（ハンガリー）／HOKUTOcorporationプロセッコ・アペロール（イタリア）／MARTINOTTI Prosecco Bar & Caffe

ニカラグアのラムやブラジルのカサーシャ、ハンガリーのパーリンカや貴腐ワイン、メキシコのメスカルにイタリアのプロセッコと、普段なかなか出会えないお酒が揃っています。

また、本フェスでは一緒にイベントを盛り上げる参加テナントや協力企業・団体の一般公募も開始されました。

日本人にまだ知られていないお酒やフードを提供する飲食店・メーカー・商社、お酒文化を広げたい企業や団体、自国のお酒文化を発信したい各国関係者など、幅広い参加を募っています。

お台場を舞台に、世界各国のお酒を一度に飲み比べできる貴重な4日間となっています。

普段手に取る機会のない珍しいお酒を、現地の食文化に合わせたフードペアリングとともに味わえるのが最大の魅力です。

新しいお酒との出会いを求める方にとって見逃せないイベントとなっています。

世界のお酒フェスの紹介でした。

よくある質問

Q. 世界のお酒フェスはいつどこで開催される？

2026年11月20日(金)から23日(月祝)の4日間、お台場セントラル広場にて開催されます。

Q. どのようなお酒が楽しめる？

ニカラグアのラム、ブラジルのカサーシャ、ハンガリーのパーリンカや貴腐ワイン、メキシコのメスカル・テキーラ、イタリアのプロセッコ・アペロールなど、日本ではなかなか飲めない各国のお酒が13店舗から提供されます。

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