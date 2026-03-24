サーフィン男子の２０２１年東京五輪銀メダリスト、五十嵐カノア（２８）がこのほど、静岡市内のイベントで取材に応じ、２８年ロサンゼルス五輪につながるアジア大会出場への意欲を語った。

今年９月に愛知・名古屋で開催される同大会で優勝すれば、五輪代表決定の第１号となる可能性が高い。「自分にとって大きなモチベーションになるし、チャンスだと思っている。日本の波はよく知っている。その中でプレッシャーをかけることも大切だが、確実に優勝できるようにしたい」と意気込んだ。

その前段階として、４月１日にオーストラリアで開幕するＷＳＬチャンピオンシップツアーでの優勝に、まずは照準を合わせる。「ここ６か月はメンタル面の強化に取り組んできた。自分の１００％の力を、いつでも出せるようにしたい」と語る。

２０日は、牧之原市の「静波サーフスタジアム」で次世代のサーファー１６人に直接指導。パフォーマンス披露やトークショーでの質疑応答を行った後、静波海岸でビーチクリーン活動にも参加した。「一緒にサーフィンを楽しむことで、自分もエネルギーをもらえた」と充実した表情を見せた。