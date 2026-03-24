◇第98回選抜高校野球大会第6日 熊本工0ー4大阪桐蔭（2026年3月24日 甲子園）

熊本工は0―4で大阪桐蔭に敗戦。4強入りした2007年春以来、19年ぶりの1勝はお預けになった。先発した堤大輔投手（3年）は7回2/3で3失点だった。

大会のガイドブックには出場32校の選手が紹介されている。熊本工の堤は出場校のエースナンバーを背負う選手の中で一番身長が小さい1メートル67の右腕だ。内野手として入学したが、昨秋からコーナーを丁寧に突く投球スタイルと小気味のいい投げっぷりでエース級の働きを見せて選抜から背番号1をつかんで甲子園の土を踏んだ。

初回に先制を許したが、2回以降は走者を出しても粘りの投球で味方の反撃を待った。得意とするカットボールをインコースに投げ込み強打の大阪桐蔭打線を2回から7回までは無安打に抑えた。「2回以降は自分を褒めたいなと思っています」と振り返った。

ただ、8回に追加点を奪われこの回途中に二塁の守備に回った。9回は打者として2死から安打を放ったが、後続が続かずに完封負けを喫した。「初めての甲子園で最高の相手と戦うことができた。ここが始まりなので。また夏戻ってきたいです」と前を向いた。