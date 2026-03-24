津軽線（新中小国信号場〜三厩間）廃止へ

JR東日本は2026年3月24日、津軽線（新中小国信号場〜三厩間）について、鉄道事業廃止の届出を行ったと発表しました。

【画像】まさに最果ての雰囲気..これが廃止される「津軽線の終着駅」です

津軽半島の末端部にあたる同区間は、2022年8月の大雨で、盛土流出などの被害を受け運休。赤字区間であることから、JR東日本は「鉄道以外の復旧方法も含め検討する」とし、蟹田から三厩地区、竜飛崎方面に直行する乗合タクシー「わんタク」の実証実験が開始されていました。

「わんタク」は増便も行われ、代替交通としての地盤固めが着々と進む中、津軽線の末端区間は2027年春に廃止されることになります。

津軽線の末端区間の廃止により、終着駅である三厩（みんまや）駅も廃止に。同駅は読みにくい、いわゆる難読駅名であることと、「最果て」の雰囲気から鉄道ファンに知られていました。

ちなみに、本州で最も北に位置する駅は三厩駅ではなく、JR大湊線の下北駅となっています。

※一部修正しました（3月24日15時45分）