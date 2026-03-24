大統領専用機への搭乗前に記者団に応じるトランプ米大統領＝23日/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領がイランに対する重大なレッドライン（越えてはならない一線）を最近になって覆したことで、同氏の戦時の意思決定を動機づけているものは具体的に何なのか、という疑問が浮上している。

トランプ氏は21日夜、イランに対し、48時間以内にホルムズ海峡を開放して世界経済への制約を解かなければ、イラン最大の発電所を攻撃すると宣言した。ところが23日午前になると、イランとの交渉が進展したことを理由に、さらに5日間の猶予を与えると言い出した。

しかしイランは米国とのいかなる対話も否定している。もちろん当局者の発言をうのみにできない理由はあるが、食い違う両者の主張とトランプ氏自身の信頼性の問題から、別の何かが発言撤回の動機となった可能性が浮かび上がる。これには戦争の激化や世界経済へのダメージを懸念した可能性も含まれる。

批判派は、この動きをトランプ氏による最新の「TACO（Trump Always Chickens Out：トランプはいつも腰砕け）」と評している。

それを証明するのは難しいが、今回の決定は、否定しがたい同氏のもう一つのパターンに従ったものだ。つまりトランプ氏の発表は、金融市場の取引時間と都合よく結びついているように見えることが多い。

イランに猶予を与えるとの発言は、23日に市場が開く直前だった。トランプ氏のエスカレーションを招きかねない発言を受け、その日はかなり厳しい展開になるとみられていた。ところが、ふたを開けてみれば、力強い一日となった。

トランプ氏はこの手の発表を、市場に合わせたタイミングで繰り返してきた。その発表自体がどれほど本質的で永続的なものであったかは別として。

大きな事例は、「解放の日」と称された昨年4月2日の世界規模の関税だ。記者会見は米東部時間午後4時に設定されていたが、トランプ氏が実際の詳細を発表したのは市場が取引を終えた午後4時30分過ぎだった。

株式市場が歴史的に荒れたその1週間後、トランプ氏は米東部時間午前9時30分の取引開始からわずか数分後に「落ち着け！ 全てうまくいく」「今が買い時だ！！」と投稿した。この翌日、市場が年初来最安値まで落ち込んだことを受け、トランプ氏は10%超の関税のほぼ全てを90日間停止すると発表。株価は2008年以降で1日での最大の上げ幅を記録した。

昨年10月10日には、市場が週末にむけ取引を終えてから20分後に130%の対中関税を発表した。

今年1月21日、トランプ氏は外遊先で、デンマークの自治領グリーンランドを「過度な武力行使」で奪取しようとすることはないと発表した。取引開始20分前のことだった。その前日、株価は10月以来最大の下げ幅を記録し、ドルにいたっては8月以来の下落となっていた。

もちろん、この種のアプローチを考案したのはトランプ氏ではない。企業は投資家が意思決定を行うにあたって発表内容を吟味できるよう、株価に影響を与える可能性のある発表を市場の取引時間外に行うことが多い。また企業も政府もいわゆる「ニュースダンプ」として、金曜の夜に発表することで悪いニュースを埋もれさせようとすることは多々ある。

この言葉は、戦争の開始を表現するには軽すぎる感がある。しかしトランプ氏は金曜の取引終了を待ってイランへの最初の攻撃を発表。現地時間2月28日土曜午前2時30分ごろに攻撃を確認した動画メッセージを投稿している。

今月9日午後には記者に対し、開始から10日がたったこの戦争は「ほぼ完全に終わった」と語った。この発言が報じられると、低迷していた市場はすぐさま上昇した。

しかし市場が閉まると、共和党の集会ではまったく異なるメッセージを発した。トランプ氏はまだ成し遂げるべきことが多いと示唆し、「我々はすでに多くの点で勝利しているが、まだ十分には勝っていない」と言い放ったのだ（もっとも、戦争をめぐるトランプ氏のメッセージがつねに一貫性を欠いてきたことは指摘しておく価値がある）。

それから2週間が過ぎ、海峡再開をめぐるレッドラインを5日間先延ばしにするという発表が23日月曜の取引開始前に行われた。この発表は特に厳しい一日になる可能性を防いだと言えるだろう。

関心を示しているとされる取引にイランがどれほど真剣かを確認するための時間が、トランプ氏にはまだ12時間ほども残されていたことも示唆的に見える。同氏がイランは信用できないと繰り返し警告してきたことを考えれば、それは賢明だったのかもしれないが、たんにもう少し待って確認すればよかったのではないか。

しかし今、トランプ氏は自ら設定したレッドラインを都合よく先延ばしにした。ちょうど週末に向け市場が閉じた後まで、という形で。

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本稿はCNNのアーロン・ブレイク記者による分析記事です。