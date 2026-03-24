“韓国発”バツあり同士の恋リア、Leminoで日本初独占配信決定【ドルシングルズ 7】
【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の恋愛リアリティ「ドルシングル ズ 7 IN GOLD COAST」が、映像配信サービス「Lemino」にて4月1日より日本初独占配信される。
【写真】韓国女性同士の恋リア、出演者の直筆謝罪コメント
真実の愛を求めるバツあり男女のリアルな本音が詰まった、韓国の人気恋愛リアリティショー「ドルシングルズ」。圧倒的なスケールで贈るシーズン7の舞台は、波さえも恋に落ちる場所、オーストラリア・ゴールドコースト。太陽と海が抱き合う究極のリゾートに、新たな恋を誓う男女10人が集結。
バツありだからこそ語れる剥き出しの本音と、なりふり構わない情熱的な恋模様。過去を脱ぎ捨てて迷わず突き進む、真っ向勝負の恋。オーストラリアの美しい風景を背景に繰り広げられる、バツあり男女たちの人生を懸けた“7度目の恋の旅”が、いま始まる。（modelpress編集部）
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◆韓国発恋愛リアリティ「ドルシングルズ 7」日本初配信決定
真実の愛を求めるバツあり男女のリアルな本音が詰まった、韓国の人気恋愛リアリティショー「ドルシングルズ」。圧倒的なスケールで贈るシーズン7の舞台は、波さえも恋に落ちる場所、オーストラリア・ゴールドコースト。太陽と海が抱き合う究極のリゾートに、新たな恋を誓う男女10人が集結。
バツありだからこそ語れる剥き出しの本音と、なりふり構わない情熱的な恋模様。過去を脱ぎ捨てて迷わず突き進む、真っ向勝負の恋。オーストラリアの美しい風景を背景に繰り広げられる、バツあり男女たちの人生を懸けた“7度目の恋の旅”が、いま始まる。（modelpress編集部）
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