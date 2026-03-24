豊田自動織機は２４日、同社の株式非公開化に向けたトヨタ自動車グループによる株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表した。

買収総額は約５・９兆円を見込み、国内の企業に対するＴＯＢでは過去最大規模となる。

ＴＯＢは１月１５日から今月２３日まで実施した。発表によると、応募があったのは１億９１０８万株（議決権比率の６３・６％）で、成立の下限（同約４２％）を上回った。

ＴＯＢには当初、豊田織機の株式７％超を保有する米エリオット・インベストメント・マネジメントが価格引き上げを求めて反対した。豊田織機の株価がＴＯＢ価格を上回る水準で推移しており、トヨタ側は今月、ＴＯＢ価格を１株１万８８００円から２万６００円へ引き上げた。

エリオット側が応募の意向を固めたものの、買収総額は、昨年６月のＴＯＢ発表時点の想定より１・２兆円多い５・９兆円規模に膨らんだ。

トヨタの源流企業とされる豊田織機は近年、海外の株主などから、自己株式の取得や取締役会の構成など、経営に干渉される場面が目立っていた。トヨタ車の生産、車載・産業用エンジンの製造、フォークリフトの生産、物流システムの提供といった幅広い事業を手がけており、非公開化は豊田織機を中心にトヨタグループ全体の成長をリードする狙いがあるとしていた。