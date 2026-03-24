プロ野球のセ・リーグは24日、昨年に引き続きセ・リーグ公式表彰「JERAセ・リーグAWARD(ジェラセ・リーグアワード)」及び、リーグ公式配信番組「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」を行うことを発表しました。

「JERAセ・リーグAWARD」はセ・リーグのリーグ戦の試合(交流戦を除く)で勝利に貢献した選手を選出。その中から月間大賞や年間大賞、年間敢闘賞も表彰されます。

また今季から新たに「月間Energy 賞」、特別賞「Mr.ZERO」も設置。「月間Energy 賞」は最大限のエネルギッシュさ、パワフルさを発揮し、見る人に強烈な「エナジー」を感じさせてくれたプレーを表彰します。スーパーダイビングキャッチ、超強肩によるバックホーム補殺、超特大の場外ホームランなど、誰もが「これぞプロ」と唸るプレーをした選手が選出されます。

また特別賞「Mr.ZERO」は完全試合やノーヒットノーランをはじめ、連続試合完封勝利、連続イニング無失点、連続守備機会無失策などゼロに関連する偉大な記録を達成した選手を表彰します。