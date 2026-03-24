「今の子どもたちを見ていると...」古巣ザスパの育成に携わる永井雄一郎に託された使命「彼らがここから化けないとは限らない」
1999年のワールドユースで準優勝、2007年のアジア・チャンピオンズリーグ制覇とMVP受賞など、輝かしいキャリアを築いてきた元日本代表FWの永井雄一郎。W杯出場こそ経験していないが、浦和レッズ、清水エスパルス、横浜FC、ザスパ群馬（当時はザスパクサツ群馬）など国内外10クラブでの選手生活は非常に充実したものだったと言っていい。
その彼が2026年２月からJ３・ザスパ群馬のアカデミーダイレクター兼U-18監督に就任するという一報を耳にして、驚きを覚えた関係者やファン・サポーターも少なくなかっただろう。というのも、彼は2020年に加入したはやぶさイレブン（現・厚木はやぶさFC）からは選手兼指導者として活動していたからだ。
KONOSU CITY FCに在籍していた2024年には、中村俊輔や阿部勇樹、林陵平らとともにJFA公認S級（現Pro）コーチライセンス講習会に参加。25年には最高峰ライセンスも取得し、その後はトップ選手を指導していくことになるという見方が強かった。
「自分自身もトップをやりたいという気持ちが強かったのは事実です。FIFTY CLUB、はやぶさイレブン、KONOSU、大森FCと社会人チームを渡り歩いてきて、モチベーションのバラつきを感じましたけど、Jのトップチームならそういうことは少ない。本気で高い意識を持って取り組んでいる人たちと仕事がしたいと考えていたからです。
Jクラブの話が浮かんでは消えという状態が続くなか、昨年末に細貝萌社長兼GM（当時）からオファーをいただいた。そこで『アカデミーダイレクターも兼務してほしい』と言われて気持ちが変わりました。群馬のアカデミーはNPOの別法人だったんですが、完全にクラブ組織に入って３年目のシーズン。ここからより強化を進めていくという話を聞いて、ものすごくやりがいがあるなと感じた。
僕自身も過去に３年間、このクラブでプレーさせてもらっていましたし、恩返しをしながら基盤作りができるのは有難いこと。そう思って決断しました」と、永井は偽らざる思いを口にする。
２月１日の正式就任に先駆けて、１月中に群馬に赴き、指導をスタートさせた。目下、U-18は群馬県２部。同県の前橋育英に比べると、カテゴリーがかなり下がる。ただ、永井自身も三菱養和時代は年代別代表経験が皆無。ほぼ無名だったということで、選手たちにはまだまだ伸びしろがあると感じているようだ。
「自分の幼少期にはJリーグがなくて、プロサッカー選手になる夢も持っていなかった。三菱養和で小学校から高校までプレーしていましたけど、中学の時に東京選抜から落とされ、高校の時も代表に入ったことがない。そういう立場を経験しているからこそ、今の群馬のアカデミーの選手の立場がよく分かります。
彼らがここから大きく化けないとは限らないし、エリート街道を走っていない選手だからこそ、上を見続けて努力する強さを養える。自分がやってきたような取り組みを選手たちに伝えようと思って向き合っています」と永井は熱っぽく語る。
Jクラブのアカデミーは飛び級が当たり前。優秀な選手は即座にトップの練習に呼んでもらえる。高校時代の永井も浦和の練習に参加する機会に恵まれ、サテライトにいた若手とプレーしたが、その時のショックを今も鮮明に覚えているという。
「秋が瀬公園の河川敷でやっていた時代ですけど、４つ上の桜井直人さんや岩瀬健さんがいて、ボールは取れないし、メチャメチャ凄かった。でも、『この人たちは試合に出ていないんだよな』と驚かされた。特に桜井さんのドリブルはケタ外れでした。高２の自分は『ああいうふうになりたい』と心底、思いましたね。
うちにも１人、トップの練習試合に連れて行ってもらった選手がいるんですけど、何が違ったかをみんなの前で話してもらいました。それによって本人も頭の中が整理できるだろうし、周りの基準も上がる。それを頭に入れて日常を過ごすことで、チームのレベルも上がっていくと思います」と、永井は指導者として選手の成長を促しているのだ。
その彼が2026年２月からJ３・ザスパ群馬のアカデミーダイレクター兼U-18監督に就任するという一報を耳にして、驚きを覚えた関係者やファン・サポーターも少なくなかっただろう。というのも、彼は2020年に加入したはやぶさイレブン（現・厚木はやぶさFC）からは選手兼指導者として活動していたからだ。
「自分自身もトップをやりたいという気持ちが強かったのは事実です。FIFTY CLUB、はやぶさイレブン、KONOSU、大森FCと社会人チームを渡り歩いてきて、モチベーションのバラつきを感じましたけど、Jのトップチームならそういうことは少ない。本気で高い意識を持って取り組んでいる人たちと仕事がしたいと考えていたからです。
Jクラブの話が浮かんでは消えという状態が続くなか、昨年末に細貝萌社長兼GM（当時）からオファーをいただいた。そこで『アカデミーダイレクターも兼務してほしい』と言われて気持ちが変わりました。群馬のアカデミーはNPOの別法人だったんですが、完全にクラブ組織に入って３年目のシーズン。ここからより強化を進めていくという話を聞いて、ものすごくやりがいがあるなと感じた。
僕自身も過去に３年間、このクラブでプレーさせてもらっていましたし、恩返しをしながら基盤作りができるのは有難いこと。そう思って決断しました」と、永井は偽らざる思いを口にする。
２月１日の正式就任に先駆けて、１月中に群馬に赴き、指導をスタートさせた。目下、U-18は群馬県２部。同県の前橋育英に比べると、カテゴリーがかなり下がる。ただ、永井自身も三菱養和時代は年代別代表経験が皆無。ほぼ無名だったということで、選手たちにはまだまだ伸びしろがあると感じているようだ。
「自分の幼少期にはJリーグがなくて、プロサッカー選手になる夢も持っていなかった。三菱養和で小学校から高校までプレーしていましたけど、中学の時に東京選抜から落とされ、高校の時も代表に入ったことがない。そういう立場を経験しているからこそ、今の群馬のアカデミーの選手の立場がよく分かります。
彼らがここから大きく化けないとは限らないし、エリート街道を走っていない選手だからこそ、上を見続けて努力する強さを養える。自分がやってきたような取り組みを選手たちに伝えようと思って向き合っています」と永井は熱っぽく語る。
Jクラブのアカデミーは飛び級が当たり前。優秀な選手は即座にトップの練習に呼んでもらえる。高校時代の永井も浦和の練習に参加する機会に恵まれ、サテライトにいた若手とプレーしたが、その時のショックを今も鮮明に覚えているという。
「秋が瀬公園の河川敷でやっていた時代ですけど、４つ上の桜井直人さんや岩瀬健さんがいて、ボールは取れないし、メチャメチャ凄かった。でも、『この人たちは試合に出ていないんだよな』と驚かされた。特に桜井さんのドリブルはケタ外れでした。高２の自分は『ああいうふうになりたい』と心底、思いましたね。
うちにも１人、トップの練習試合に連れて行ってもらった選手がいるんですけど、何が違ったかをみんなの前で話してもらいました。それによって本人も頭の中が整理できるだろうし、周りの基準も上がる。それを頭に入れて日常を過ごすことで、チームのレベルも上がっていくと思います」と、永井は指導者として選手の成長を促しているのだ。