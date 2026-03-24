◇第98回選抜高校野球大会第6日 2回戦 帝京 4―9（延長10回タイブレーク） 中京大中京（2026年3月24日 甲子園）

帝京（東京）は2回戦で中京大中京（愛知）に延長10回の末に4―9で敗れ、16年ぶりの8強入りを逃した。

0―4と4点を追う5回に一挙4点を奪い試合を振り出しに。9回には一打サヨナラのチャンスをつくったが得点は奪えなかった。延長タイブレークの10回にミスも響き5失点で万事休す。16年ぶりベスト8には届かなかった。

金田優哉監督（40）は試合後「5対4だっていう話は常にしてたので、プラン通りにはきてたのかなとは思うんですけど、9回の裏ですね…決めるチャンスはやっぱりあったと思うんですけど。これタイブレークいくと（打順の巡りが）キツイなっていう感じで見ていました」と冷静に試合の展開を振り返った。

終戦を迎え、甲子園にしかないものを問われた指揮官は「ちょっとまだ2試合じゃ分からないですね。もう少し（戦ったら）いい場所っていうのが分かるとは思うんですけど。まだまだ。改善すべきところはたくさんあるなっていうふうに思いました」と無念さを押し殺した。