広島の新井貴浩監督ら首脳陣、選手、球団幹部が２４日、広島市内の広島護国神社で必勝祈願を行った。新井監督と今季から選手会長に就任した島内颯太郎投手は、ともに絵馬に「日本一」と記した。島内は「本当に今年は日本一、そこだけだと思っています」と、背筋を伸ばした。

今季はドラフト１位・平川（仙台大）、２位・斉藤汰（亜大）、３位・勝田（近大）、５位・赤木（佛教大）の新人４人が開幕１軍切符を勝ち取った。島内は「キャンプが始まった時点で監督も『横一線』と、おっしゃられていた。選手全員、その気持ちですごく激しい競争でキャンプからここまでのオープン戦だった。今ここにいるメンバーは、その競争を勝ち抜いての開幕１軍。チーム全員で戦っていこうという気持ちです」と、ナインの思いを代弁した。

２７日に中日を本拠地・マツダを迎え、シーズンが開幕する。新井監督にとって、今季は就任４年目。１年目の２３年は５年ぶりＡクラスの２位と健闘したものの、その後の２年は４位、５位と成績を落とした。今季は例年以上にフレッシュな戦力で巻き返しを目指す。