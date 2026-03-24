昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや主要大会に出場した主な選手の進路が判明した。東日本ブロック北海道支部から群馬県支部に所属し、希望を胸にはばたく選手たちの進路先を掲載する。

◆主な選手の進路◆

所属・選手名→進学先

※◉は報知ＡＳ、●はＵ１５ジャパン、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー

【北海道支部】

ようてい・◉竹内宗太朗→倶知安

ようてい・◉山階蓮雄→倶知安

旭川大雪・◉前田健成→旭川明成

旭川大雪・◉樽井新太→旭川明成

旭川大雪・◉市川大心→旭川志峯

旭川大雪・山脇瑛翔→旭川志峯

旭川大雪・高橋宗也→旭川志峯

旭川大雪・安加賀太一→旭川明成

旭川大雪・原田隼佑→旭川明成

旭川大雪・大波蓮唯→旭川志峯

旭川大雪・荻子理人→旭川明成

旭川大雪・金子蒼生→旭川東

旭川大雪・佐々木羅鳳→旭川龍谷

旭川大雪・佐藤賢介→旭川実

旭川大雪・庄司泰輝→旭川工

旭川大雪・清水野偉千→旭川龍谷

旭川大雪・森山蒼羅→旭川実

旭川大雪・榊恵吾→旭川工

旭川大雪・木田蒼介→非公表

旭川道北・◉岡秀翔→旭川明成

旭川道北・◉荒川流星→旭川明成

札幌・◉原田悠暉→札幌光星

札幌・◉原田也未→札幌第一

札幌手稲・◉武田悠汰→北海道科学大高

札幌手稲・◉武内和希→旭川志峰

札幌豊平・◉清野馨→東海大札幌

札幌豊平・◉吉田翔→東海大札幌

札幌北広島・◉丸山湊→白樺学園

札幌北広島・◉太田慶音→白樺学園

札幌北広島・◉千葉優輝→明豊

苫小牧・◉経塚大雅→札幌大谷

苫小牧・◉加賀谷皇晴→札幌大谷

【東北中央支部】

釜石・◉佐藤蓮隼→非公表

仙台・◉後藤日晴→八戸学院光星

仙台泉・◉竹本寛大→東北

仙台泉・◉宮崎颯琉→学法石川

仙台中部・◉阿部陸→聖光学院

宮城栗原・◉千葉凜→一関学院

宮城仙南・◉四栗凰雅→聖光学院

宮城仙南・◉佐藤海年→日大山形

宮城仙南・◉▲中川隼汰→常総学院

宮城仙南・◉遠藤大河→聖和学園

宮城仙南・川村楓雅→柴田

宮城仙南・萓場康太→聖和学園

宮城仙南・菊地俊→柴田

宮城仙南・押田怜旺→専大北上

宮城仙南・中嶌優太→明桜

宮城仙南・早川心→学法石川

宮城仙南・佐藤琥宇→東北生活文化大高

宮城仙南・八森想太→東北生活文化大高

宮城仙南・阿部愛斗→東陵

宮城中央・◉藤森朗→学法福島

盛岡・◉松林宗佑→非公表

盛岡・◉関本善太朗→非公表

宮城仙北・◉西舘稟翔→花巻東

宮城仙北・◉▲木村陽斗→浦和学院

宮城仙北・◉鈴木爵麿→明秀学園日立

宮城仙北・◉阿部琥羽→磐田東

宮城仙北・◉岩粼琉生→昌平

宮城仙北・◉齋藤匠→桐生第一

仙台・◉加藤誠絆斗→非公表

仙台育英秀光・◉菊田球成→仙台育英

仙台育英秀光・◉杉崎斗俄→仙台育英

仙台育英秀光・◉中村太樹→立命館慶祥

【東北南支部】

いわき・◉▲緑川逞→浦和学院

いわき・◉角田圭悟→明秀学園日立

いわき・◉渡辺勇陽→非公表

いわき・北郷幸太→非公表

いわき・村上琉士→福島成蹊

いわき・渡辺響輝→非公表

いわき・高木大馳→福島成蹊

いわき・箱粼咲翔→東海大山形

いわき・金澤來夢→明秀学園日立

いわき・小田夢翔→聖光学院

いわき・鈴木佑和→非公表

いわき・立原直弥→非公表

会津・◉飛田瑛翔→学法福島

喜多方・◉伊藤翔太→明秀学園日立

喜多方・◉長谷川蒼→福島成蹊

郡山・◉渡辺瑛太→学法石川

郡山・◉矢部宗泰→学法石川

郡山中央・◉佐賀風弦→郡山

寒河江・◉奥山颯斗→日本航空石川

寒河江・◉日下部快空→山形南

寒河江・◉板垣大輝→鶴岡東

庄内・◉安達絆翔→鶴岡東

白河・◉▲小林隼大→桐生第一

白河・◉根本翔琉→北越

白河・◉熊倉一誓→文星芸大付

白河・◉井堀陽介→一関学院

白河・金田悠生→新発田中央

白河・矢吹滉→新発田中央

山形・◉▲村上嘉威→北海

山形・◉白田圭→北海

山形・◉穂積羽空→東海大山形

山形東部・◉中村亘汰→日大山形

山形東部・◉三澤智樹→日大山形

山形東部・◉中村成仁→日大山形

【茨城県支部】

つくば学園・◉大野敦也→明大八王子

つくば学園・◉根本真道→国学院栃木

つくば学園・◉小林璃徳→鹿島学園

つくば学園・◉菅谷幸仁→鹿島学園

阿見・◉薄衣要→霞ケ浦

阿見・◉鈴木陽奏→聖光学院

江戸崎・鬼柳颯人→日南

江戸崎・◉菊地史穏→健大高崎

江戸崎・高安来夢→水城

江戸崎・根本彪央→中央学院

江戸崎・◉坂元諭→健大高崎

江戸崎・山来武弦→東洋大牛久

江戸崎・篠田龍投→聖光学院

江戸崎・小室真斗→水戸商

江戸崎・松下直哉→日本文理

江戸崎・朝日向翔夢→霞ケ浦

江戸崎・長井大季→鶴岡東

江戸崎・東峰晴人→中央学院

江戸崎・飯田陽大→国学院栃木

江戸崎・◉▲浜野凌匠→北海

江戸崎・堀內優更→石岡商

江戸崎・林田眞之介→日本航空

常総・◉高田歩→東陵

常総・◉八木惇航→古河三

大洋・◉佐伯颯馬→緑岡

大洋・◉鈴木瑛太→水戸桜ノ牧

筑西田宮・◉山中大陸→下妻一

筑西田宮・◉小嶋利虎→下妻一

筑西田宮・◉堤暉磨→岩瀬日大

筑波・◉五十嵐陽也→日本ウェルネス宮城

筑波・◉豊島源都→下妻一

日立・◉間宮幹太→明秀学園日立

日立・◉秋本一翔→土浦日大

日立・◉薄井大我→日立商

日立・虻川惠太→茨城キリスト教学園

日立・佐藤黎斗→科技学園日立

日立・安西悠翔→茨城キリスト教学園

日立・細川奏陽→水戸啓明

日立・橋本彗夢→霞ケ浦

日立・小室日向→フランス留学

日立・郡司賢人→日立商

日立・関拓海→茨城キリスト教学園

日立・富永健琉→茨城キリスト教学園

日立・綿引孝汰郎→太田一

日立・宮本瑞貴→日立一

日立・三村海晴→水戸桜ノ牧

日立・山崎隆良→春日（福岡）

日立・熊倉匠謙→佐和

日立・澤畠悠→緑岡

日立・茅根太稀→日立商

波崎・◉松本優哉→土浦日大

波崎・◉城之内愛和→常磐大高

【栃木県支部】

宇都宮中央・◉平川叶翔→文星芸大付

大田原・◉手塚劉斗→盛岡大付

大田原・◉石川寛人→聖光学院

大田原・◉前島晴翔→盛岡大付

小山・◉☆岡村元気→土浦日大

小山・◉鈴木颯斗→拓大紅陵

小山・◉小倉聡一郎→関東学園大付

鹿沼・◉田谷茉久→土浦日大

鹿沼・福田真翔→鹿沼商工

鹿沼・阿久津希→宇都宮短大付

鹿沼・設楽拓生→宇都宮短大付

鹿沼・寺内太志→鹿沼商工

鹿沼・島田琉希→関東学園大付

鹿沼・小林蒼空→宇都宮短大付

鹿沼・鈴木凌斗→作新学院

鹿沼・天下谷瑠衣斗→国学院栃木

鹿沼・青木倖士朗→中央学院

鹿沼・石川晟央→鹿沼商工

鹿沼・星勝太郎→国学院栃木

上三川・◉▲古口諒→健大高崎

上三川・◉佐藤蒼大→作新学院

県央宇都宮・◉▲齊藤颯太→作新学院

県央宇都宮・◉鈴木逸太→作新学院

県央宇都宮・塚越春輝→日大三

県央宇都宮・塩原琥珀→国学院栃木

県央宇都宮・齋藤有吾→花咲徳栄

県央宇都宮・斉藤恵太→浦和学院

県央宇都宮・春田翔→宇都宮短大付

県央宇都宮・吉田直生→国学院栃木

県央宇都宮・吉田篤生→佐野日大

県央宇都宮・齋藤煌月→常総学院

県央宇都宮・天海徹二→佐野日大

県央宇都宮・後藤瑠克→宇都宮短大付

県央宇都宮・八板晃悠→石橋

県央宇都宮・高瀬瑛力斗→鹿沼南

県央宇都宮・篠田廉→作新学院

県央宇都宮・中塚俊哉→宇都宮

県央宇都宮・西村太陽→エイジェック高等学院

県央宇都宮・五味渕佑→宇都宮商

県央宇都宮・常盤珠怜人→宇都宮商

県央宇都宮・土屋魁惺→宇都宮短大付

県央宇都宮・岡心翔→宇都宮短大付

県央宇都宮・川上琥七斗→作新学院

さくら勝山・◉大貫凌→東北

佐野・◉▲石井蒼一郎→文星芸大付

佐野・◉中道庵吏→文星芸大付

栃木・◉本嶋孝規→栃木

栃木さくら・◉金田徳祥→宇都宮商

那須野ケ原・◉岩田昊太朗→国学院栃木

真岡・◉田上琥成→青藍泰斗

真岡・◉川住裕翔→青藍泰斗

【群馬県支部】

伊勢崎・◉中埜琉唯→樹徳

伊勢崎・◉▲郄橋龍悟→健大高崎

伊勢崎・◉原稜希→桐生第一

伊勢崎・◉山口翔→早大本庄

太田スバル・◉大川歩路音→樹徳

太田スバル・◉遠藤悠斗→東農大二

桐生・◉坂本直樹→樹徳

桐生・◉森奏風→樹徳

桐生・◉渡邉大翔→樹徳

群馬県央・◉徳江文禮→桐生第一

群馬県央・◉渡辺陸→東農大二

群馬県央・◉戸賀天翔→明和県央

群馬西毛・◉高林明輝→桐生第一

群馬西毛・◉信澤煌斗→前橋商

群馬西毛・◉清水遥真→東農大二

渋川・◉有馬由利→前橋工

渋川・◉五十嵐翔跳→明和県央

上州・◉小林龍士→佐野日大

上州・◉奥宮郁斗→青森山田

高崎・◉江原悠翔→日大三

高崎・◉荒井勇太朗→前橋育英

高崎・◉庄司琥珀→本庄第一

館林・◉尾花信→館林

館林・◉清水海翔→樹徳

富岡・◉高山宗一郎→新潟明訓

富岡・◉下山星旺→前橋育英

藤岡・◉☆飯塚櫂→土浦日大

藤岡・◉清水颯馬→前橋育英

藤岡・◉竹林健人→健大高崎

藤岡・高木新太→健大高崎

藤岡・小菅徹将→常磐

藤岡・高橋颯翔→高崎経大付

藤岡・山口樟太→健大高崎

藤岡・関一心→前橋育英

藤岡・鈴木大翔→前橋育英

藤岡・塚越大翔→高崎

藤岡・内田創大→本庄東

藤岡・佐藤健人→前橋商

藤岡・井上歩輝→市前橋

藤岡・◉吉田勘太→前橋育英

藤岡・野崎美空翔→前橋商

北毛・◉内山彪雅→関根学園

北毛・◉倉田葵真→高崎商

前橋・◉大泉龍我→前橋南

前橋・◉堤大偉也→中越

前橋桜・◉亀山翔太→健大高崎

前橋桜・◉原田虎翔→霞ケ浦

前橋桜・◉須田士温→上尾

前橋桜・瑞慶山桜大→智弁学園

前橋桜・福原彪叶→上尾

前橋桜・金井創佑→桐生第一

前橋桜・都筑結斗→聖光学院

前橋桜・塚本汰生→青藍泰斗

前橋桜・岡本健吾→日大三

前橋桜・野口昌汰→東洋大牛久

前橋桜・柏瀬浬大→桐生工

前橋桜・中條琥白→常総学院

前橋桜・松井琉輝→渋川青翠

前橋桜・吉田怜央→桐生

前橋桜・坂本柚妃→神戸弘陵

前橋中央・◉大塚迅→前橋南

前橋中央・◉久保秋結翔→新潟産