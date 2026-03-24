ボーイズリーグ東日本ブロック 主な選手の進路先（北海道支部〜群馬県支部編）
昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや主要大会に出場した主な選手の進路が判明した。東日本ブロック北海道支部から群馬県支部に所属し、希望を胸にはばたく選手たちの進路先を掲載する。
◆主な選手の進路◆
所属・選手名→進学先
※◉は報知ＡＳ、●はＵ１５ジャパン、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー
【北海道支部】
ようてい・◉竹内宗太朗→倶知安
ようてい・◉山階蓮雄→倶知安
旭川大雪・◉前田健成→旭川明成
旭川大雪・◉樽井新太→旭川明成
旭川大雪・◉市川大心→旭川志峯
旭川大雪・山脇瑛翔→旭川志峯
旭川大雪・高橋宗也→旭川志峯
旭川大雪・安加賀太一→旭川明成
旭川大雪・原田隼佑→旭川明成
旭川大雪・大波蓮唯→旭川志峯
旭川大雪・荻子理人→旭川明成
旭川大雪・金子蒼生→旭川東
旭川大雪・佐々木羅鳳→旭川龍谷
旭川大雪・佐藤賢介→旭川実
旭川大雪・庄司泰輝→旭川工
旭川大雪・清水野偉千→旭川龍谷
旭川大雪・森山蒼羅→旭川実
旭川大雪・榊恵吾→旭川工
旭川大雪・木田蒼介→非公表
旭川道北・◉岡秀翔→旭川明成
旭川道北・◉荒川流星→旭川明成
札幌・◉原田悠暉→札幌光星
札幌・◉原田也未→札幌第一
札幌手稲・◉武田悠汰→北海道科学大高
札幌手稲・◉武内和希→旭川志峰
札幌豊平・◉清野馨→東海大札幌
札幌豊平・◉吉田翔→東海大札幌
札幌北広島・◉丸山湊→白樺学園
札幌北広島・◉太田慶音→白樺学園
札幌北広島・◉千葉優輝→明豊
苫小牧・◉経塚大雅→札幌大谷
苫小牧・◉加賀谷皇晴→札幌大谷
【東北中央支部】
釜石・◉佐藤蓮隼→非公表
仙台・◉後藤日晴→八戸学院光星
仙台泉・◉竹本寛大→東北
仙台泉・◉宮崎颯琉→学法石川
仙台中部・◉阿部陸→聖光学院
宮城栗原・◉千葉凜→一関学院
宮城仙南・◉四栗凰雅→聖光学院
宮城仙南・◉佐藤海年→日大山形
宮城仙南・◉▲中川隼汰→常総学院
宮城仙南・◉遠藤大河→聖和学園
宮城仙南・川村楓雅→柴田
宮城仙南・萓場康太→聖和学園
宮城仙南・菊地俊→柴田
宮城仙南・押田怜旺→専大北上
宮城仙南・中嶌優太→明桜
宮城仙南・早川心→学法石川
宮城仙南・佐藤琥宇→東北生活文化大高
宮城仙南・八森想太→東北生活文化大高
宮城仙南・阿部愛斗→東陵
宮城中央・◉藤森朗→学法福島
盛岡・◉松林宗佑→非公表
盛岡・◉関本善太朗→非公表
宮城仙北・◉西舘稟翔→花巻東
宮城仙北・◉▲木村陽斗→浦和学院
宮城仙北・◉鈴木爵麿→明秀学園日立
宮城仙北・◉阿部琥羽→磐田東
宮城仙北・◉岩粼琉生→昌平
宮城仙北・◉齋藤匠→桐生第一
仙台・◉加藤誠絆斗→非公表
仙台育英秀光・◉菊田球成→仙台育英
仙台育英秀光・◉杉崎斗俄→仙台育英
仙台育英秀光・◉中村太樹→立命館慶祥
【東北南支部】
いわき・◉▲緑川逞→浦和学院
いわき・◉角田圭悟→明秀学園日立
いわき・◉渡辺勇陽→非公表
いわき・北郷幸太→非公表
いわき・村上琉士→福島成蹊
いわき・渡辺響輝→非公表
いわき・高木大馳→福島成蹊
いわき・箱粼咲翔→東海大山形
いわき・金澤來夢→明秀学園日立
いわき・小田夢翔→聖光学院
いわき・鈴木佑和→非公表
いわき・立原直弥→非公表
会津・◉飛田瑛翔→学法福島
喜多方・◉伊藤翔太→明秀学園日立
喜多方・◉長谷川蒼→福島成蹊
郡山・◉渡辺瑛太→学法石川
郡山・◉矢部宗泰→学法石川
郡山中央・◉佐賀風弦→郡山
寒河江・◉奥山颯斗→日本航空石川
寒河江・◉日下部快空→山形南
寒河江・◉板垣大輝→鶴岡東
庄内・◉安達絆翔→鶴岡東
白河・◉▲小林隼大→桐生第一
白河・◉根本翔琉→北越
白河・◉熊倉一誓→文星芸大付
白河・◉井堀陽介→一関学院
白河・金田悠生→新発田中央
白河・矢吹滉→新発田中央
山形・◉▲村上嘉威→北海
山形・◉白田圭→北海
山形・◉穂積羽空→東海大山形
山形東部・◉中村亘汰→日大山形
山形東部・◉三澤智樹→日大山形
山形東部・◉中村成仁→日大山形
【茨城県支部】
つくば学園・◉大野敦也→明大八王子
つくば学園・◉根本真道→国学院栃木
つくば学園・◉小林璃徳→鹿島学園
つくば学園・◉菅谷幸仁→鹿島学園
阿見・◉薄衣要→霞ケ浦
阿見・◉鈴木陽奏→聖光学院
江戸崎・鬼柳颯人→日南
江戸崎・◉菊地史穏→健大高崎
江戸崎・高安来夢→水城
江戸崎・根本彪央→中央学院
江戸崎・◉坂元諭→健大高崎
江戸崎・山来武弦→東洋大牛久
江戸崎・篠田龍投→聖光学院
江戸崎・小室真斗→水戸商
江戸崎・松下直哉→日本文理
江戸崎・朝日向翔夢→霞ケ浦
江戸崎・長井大季→鶴岡東
江戸崎・東峰晴人→中央学院
江戸崎・飯田陽大→国学院栃木
江戸崎・◉▲浜野凌匠→北海
江戸崎・堀內優更→石岡商
江戸崎・林田眞之介→日本航空
常総・◉高田歩→東陵
常総・◉八木惇航→古河三
大洋・◉佐伯颯馬→緑岡
大洋・◉鈴木瑛太→水戸桜ノ牧
筑西田宮・◉山中大陸→下妻一
筑西田宮・◉小嶋利虎→下妻一
筑西田宮・◉堤暉磨→岩瀬日大
筑波・◉五十嵐陽也→日本ウェルネス宮城
筑波・◉豊島源都→下妻一
日立・◉間宮幹太→明秀学園日立
日立・◉秋本一翔→土浦日大
日立・◉薄井大我→日立商
日立・虻川惠太→茨城キリスト教学園
日立・佐藤黎斗→科技学園日立
日立・安西悠翔→茨城キリスト教学園
日立・細川奏陽→水戸啓明
日立・橋本彗夢→霞ケ浦
日立・小室日向→フランス留学
日立・郡司賢人→日立商
日立・関拓海→茨城キリスト教学園
日立・富永健琉→茨城キリスト教学園
日立・綿引孝汰郎→太田一
日立・宮本瑞貴→日立一
日立・三村海晴→水戸桜ノ牧
日立・山崎隆良→春日（福岡）
日立・熊倉匠謙→佐和
日立・澤畠悠→緑岡
日立・茅根太稀→日立商
波崎・◉松本優哉→土浦日大
波崎・◉城之内愛和→常磐大高
【栃木県支部】
宇都宮中央・◉平川叶翔→文星芸大付
大田原・◉手塚劉斗→盛岡大付
大田原・◉石川寛人→聖光学院
大田原・◉前島晴翔→盛岡大付
小山・◉☆岡村元気→土浦日大
小山・◉鈴木颯斗→拓大紅陵
小山・◉小倉聡一郎→関東学園大付
鹿沼・◉田谷茉久→土浦日大
鹿沼・福田真翔→鹿沼商工
鹿沼・阿久津希→宇都宮短大付
鹿沼・設楽拓生→宇都宮短大付
鹿沼・寺内太志→鹿沼商工
鹿沼・島田琉希→関東学園大付
鹿沼・小林蒼空→宇都宮短大付
鹿沼・鈴木凌斗→作新学院
鹿沼・天下谷瑠衣斗→国学院栃木
鹿沼・青木倖士朗→中央学院
鹿沼・石川晟央→鹿沼商工
鹿沼・星勝太郎→国学院栃木
上三川・◉▲古口諒→健大高崎
上三川・◉佐藤蒼大→作新学院
県央宇都宮・◉▲齊藤颯太→作新学院
県央宇都宮・◉鈴木逸太→作新学院
県央宇都宮・塚越春輝→日大三
県央宇都宮・塩原琥珀→国学院栃木
県央宇都宮・齋藤有吾→花咲徳栄
県央宇都宮・斉藤恵太→浦和学院
県央宇都宮・春田翔→宇都宮短大付
県央宇都宮・吉田直生→国学院栃木
県央宇都宮・吉田篤生→佐野日大
県央宇都宮・齋藤煌月→常総学院
県央宇都宮・天海徹二→佐野日大
県央宇都宮・後藤瑠克→宇都宮短大付
県央宇都宮・八板晃悠→石橋
県央宇都宮・高瀬瑛力斗→鹿沼南
県央宇都宮・篠田廉→作新学院
県央宇都宮・中塚俊哉→宇都宮
県央宇都宮・西村太陽→エイジェック高等学院
県央宇都宮・五味渕佑→宇都宮商
県央宇都宮・常盤珠怜人→宇都宮商
県央宇都宮・土屋魁惺→宇都宮短大付
県央宇都宮・岡心翔→宇都宮短大付
県央宇都宮・川上琥七斗→作新学院
さくら勝山・◉大貫凌→東北
佐野・◉▲石井蒼一郎→文星芸大付
佐野・◉中道庵吏→文星芸大付
栃木・◉本嶋孝規→栃木
栃木さくら・◉金田徳祥→宇都宮商
那須野ケ原・◉岩田昊太朗→国学院栃木
真岡・◉田上琥成→青藍泰斗
真岡・◉川住裕翔→青藍泰斗
【群馬県支部】
伊勢崎・◉中埜琉唯→樹徳
伊勢崎・◉▲郄橋龍悟→健大高崎
伊勢崎・◉原稜希→桐生第一
伊勢崎・◉山口翔→早大本庄
太田スバル・◉大川歩路音→樹徳
太田スバル・◉遠藤悠斗→東農大二
桐生・◉坂本直樹→樹徳
桐生・◉森奏風→樹徳
桐生・◉渡邉大翔→樹徳
群馬県央・◉徳江文禮→桐生第一
群馬県央・◉渡辺陸→東農大二
群馬県央・◉戸賀天翔→明和県央
群馬西毛・◉高林明輝→桐生第一
群馬西毛・◉信澤煌斗→前橋商
群馬西毛・◉清水遥真→東農大二
渋川・◉有馬由利→前橋工
渋川・◉五十嵐翔跳→明和県央
上州・◉小林龍士→佐野日大
上州・◉奥宮郁斗→青森山田
高崎・◉江原悠翔→日大三
高崎・◉荒井勇太朗→前橋育英
高崎・◉庄司琥珀→本庄第一
館林・◉尾花信→館林
館林・◉清水海翔→樹徳
富岡・◉高山宗一郎→新潟明訓
富岡・◉下山星旺→前橋育英
藤岡・◉☆飯塚櫂→土浦日大
藤岡・◉清水颯馬→前橋育英
藤岡・◉竹林健人→健大高崎
藤岡・高木新太→健大高崎
藤岡・小菅徹将→常磐
藤岡・高橋颯翔→高崎経大付
藤岡・山口樟太→健大高崎
藤岡・関一心→前橋育英
藤岡・鈴木大翔→前橋育英
藤岡・塚越大翔→高崎
藤岡・内田創大→本庄東
藤岡・佐藤健人→前橋商
藤岡・井上歩輝→市前橋
藤岡・◉吉田勘太→前橋育英
藤岡・野崎美空翔→前橋商
北毛・◉内山彪雅→関根学園
北毛・◉倉田葵真→高崎商
前橋・◉大泉龍我→前橋南
前橋・◉堤大偉也→中越
前橋桜・◉亀山翔太→健大高崎
前橋桜・◉原田虎翔→霞ケ浦
前橋桜・◉須田士温→上尾
前橋桜・瑞慶山桜大→智弁学園
前橋桜・福原彪叶→上尾
前橋桜・金井創佑→桐生第一
前橋桜・都筑結斗→聖光学院
前橋桜・塚本汰生→青藍泰斗
前橋桜・岡本健吾→日大三
前橋桜・野口昌汰→東洋大牛久
前橋桜・柏瀬浬大→桐生工
前橋桜・中條琥白→常総学院
前橋桜・松井琉輝→渋川青翠
前橋桜・吉田怜央→桐生
前橋桜・坂本柚妃→神戸弘陵
前橋中央・◉大塚迅→前橋南
前橋中央・◉久保秋結翔→新潟産