【トルコ】
設備稼働率（3月）16:00
予想　N/A　前回　73.5%

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想　49.5 　前回　50.1

フランス非製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想　49.1 　前回　49.6

ドイツ製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想　49.4　前回　50.9

ドイツ非製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想　52.6　前回　53.5

ユーロ圏製造業PMI・速報値（3月）18:00
予想　49.5　前回　50.8

ユーロ圏非製造業・速報値（3月）18:00
予想　51.0　前回　51.9

【英国】
製造業PMI・速報値（3月）18:30
予想　50.1　前回　51.7

非製造業・速報値（3月）18:30
予想　53.1　前回　53.9

【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想　2.4%　前回　2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.4%　前回　2.8%（単位労働費用・前期比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想　51.2　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　51.9（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想　-9.0　前回　-10.0

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（3月）22:00
予想　6.25%　前回　6.25%

【南アフリカ】
BER消費者信頼感指数（2026年 第1四半期）時刻未定
予想　N/A　前回　-9.0

※予定は変更されることがあります。