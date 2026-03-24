これからの予定【経済指標】
【トルコ】
設備稼働率（3月）16:00
予想 N/A 前回 73.5%
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想 49.5 前回 50.1
フランス非製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想 49.1 前回 49.6
ドイツ製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想 49.4 前回 50.9
ドイツ非製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想 52.6 前回 53.5
ユーロ圏製造業PMI・速報値（3月）18:00
予想 49.5 前回 50.8
ユーロ圏非製造業・速報値（3月）18:00
予想 51.0 前回 51.9
【英国】
製造業PMI・速報値（3月）18:30
予想 50.1 前回 51.7
非製造業・速報値（3月）18:30
予想 53.1 前回 53.9
【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -9.0 前回 -10.0
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.25% 前回 6.25%
【南アフリカ】
BER消費者信頼感指数（2026年 第1四半期）時刻未定
予想 N/A 前回 -9.0
※予定は変更されることがあります。
設備稼働率（3月）16:00
予想 N/A 前回 73.5%
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想 49.5 前回 50.1
フランス非製造業PMI・速報値（3月）17:15
予想 49.1 前回 49.6
ドイツ製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想 49.4 前回 50.9
ドイツ非製造業PMI・速報値（3月）17:30
予想 52.6 前回 53.5
ユーロ圏製造業PMI・速報値（3月）18:00
予想 49.5 前回 50.8
ユーロ圏非製造業・速報値（3月）18:00
予想 51.0 前回 51.9
【英国】
製造業PMI・速報値（3月）18:30
予想 50.1 前回 51.7
非製造業・速報値（3月）18:30
予想 53.1 前回 53.9
【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -9.0 前回 -10.0
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（3月）22:00
予想 6.25% 前回 6.25%
【南アフリカ】
BER消費者信頼感指数（2026年 第1四半期）時刻未定
予想 N/A 前回 -9.0
※予定は変更されることがあります。