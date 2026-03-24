【トルコ】

設備稼働率（3月）16:00

予想 N/A 前回 73.5%



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI・速報値（3月）17:15

予想 49.5 前回 50.1



フランス非製造業PMI・速報値（3月）17:15

予想 49.1 前回 49.6



ドイツ製造業PMI・速報値（3月）17:30

予想 49.4 前回 50.9



ドイツ非製造業PMI・速報値（3月）17:30

予想 52.6 前回 53.5



ユーロ圏製造業PMI・速報値（3月）18:00

予想 49.5 前回 50.8



ユーロ圏非製造業・速報値（3月）18:00

予想 51.0 前回 51.9



【英国】

製造業PMI・速報値（3月）18:30

予想 50.1 前回 51.7



非製造業・速報値（3月）18:30

予想 53.1 前回 53.9



【米国】

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30

予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45

予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)



リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00

予想 -9.0 前回 -10.0



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（3月）22:00

予想 6.25% 前回 6.25%



【南アフリカ】

BER消費者信頼感指数（2026年 第1四半期）時刻未定

予想 N/A 前回 -9.0



※予定は変更されることがあります。

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