これからの予定【発言・イベント】
19:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告公表
21:00 スレイペン・オランダ中銀総裁、オランダ中銀年次報告公表
22:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席
25日
0:15 チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
0:45 レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶
2:00 米2年債入札（690億ドル）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演
7:10 コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演
7:30 バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
ボアオ・アジア・フォーラム（中国ボアオ、27日まで）
※予定は変更されることがあります。
21:00 スレイペン・オランダ中銀総裁、オランダ中銀年次報告公表
22:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席
25日
0:15 チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
0:45 レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶
2:00 米2年債入札（690億ドル）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演
7:10 コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演
7:30 バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
ボアオ・アジア・フォーラム（中国ボアオ、27日まで）
※予定は変更されることがあります。