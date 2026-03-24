テクニカルポイント ポンドドル、３月は方向感失う、１．３２－１．３５で振幅 テクニカルポイント ポンドドル、３月は方向感失う、１．３２－１．３５で振幅

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テクニカルポイント ポンドドル、３月は方向感失う、１．３２－１．３５で振幅



1.3602 一目均衡表・雲（上限）

1.3578 一目均衡表・雲（下限）

1.3545 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3485 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3434 200日移動平均

1.3427 一目均衡表・基準線

1.3412 100日移動平均

1.3395 21日移動平均

1.3393 現値

1.3351 10日移動平均

1.3349 一目均衡表・転換線

1.3244 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3218 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、２月までの下降トレンドが終了し、３月は方向感を失っている。おおむね１．３２－１．３５での振幅を繰り返している。足元のＲＳＩ（１４日）は４８．５と、中立付近に水準を上げてきている。下値は１．３２００の心理的水準がサポート。上値は２００日線（現在１．３４３４）を上回ると上ヒゲを示現するパターンとなっている。

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