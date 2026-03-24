国会議員が所属する政党本部に寄付した際、所得税を減税する優遇制度を活用するかどうかで政党の対応が分かれている。

自民党や共産党は活用する一方、日本維新の会や立憲民主党は「不適切だ」などとして認めていない。自民と維新という与党同士でも考えが異なる形となっている。（広瀬誠）

「政治参加」目的

減税の優遇制度は、個人による寄付を促し、政治参加の裾野を広げる目的で設けられた。個人が政党などに寄付した場合、租税特別措置法に基づき、〈１〉所得税から寄付額の約３割を減額〈２〉課税対象所得から寄付額を控除――のいずれかの適用が受けられ、減税額が多い方を選べる。

自民党派閥の政治資金パーティーを巡る問題で、自民の国会議員が安倍派からの還流分を自らの政党支部に寄付し、税優遇を受ける事例などが２０２４年に発覚。同法が改正され、今年１月からは、議員が自ら代表を務める政党支部に寄付した場合は、税優遇の対象外となった。

ただし、政党本部に対する所属議員の寄付は、引き続き税優遇の対象となる。税優遇を受けるには、寄付を受けた政党側が「寄付金（税額）控除のための書類」を作成して総務省の確認印を受け、寄付者が確定申告で書類を提出する。書類には、寄付者の氏名や寄付額が記載される。

年３０万円分の計算

読売新聞は、総務省に情報公開請求を行い、最新の公開情報である２４年の寄付で、主要８党の国会議員向けに控除書類が作成されたかどうかを調べた。

控除書類を作成していたのは、自民と共産の２党だった。自民は２４年に国会議員だったほぼ全員の３８０人が、毎月７万５０００円を寄付。取材に対し、複数の議員が税優遇を受けていることを認めた。共産も２４年に所属した全ての国会議員２４人が年数十万〜数百万円を党に寄付していた。寄付総額は自民が約２億９５００万円、共産が約７５００万円だった。

国税ＯＢの朝長英樹税理士によると、自民をモデルに寄付額を年９０万円、給与所得を約２０００万円と仮定すると、税優遇は毎年約３０万円分の計算になる。

自民は取材に対し、「関係法令にのっとって適正に処理している。収支報告書の記載事項以上の内容については、政治活動の自由に鑑（かんが）み、回答は差し控える」とした。自民関係者によると、集めた寄付は、党本部で行う会合の食費などに充てられるという。共産は「寄付控除は納税者の権利で、国会議員も同じだ」と回答した。

一方、残る６党は書類を作成していなかった。維新は「議員が自分たちの活動のために寄付しておいて、控除を受けるのは不適切だ」と回答。１７年の党大会で規約を改正し、税優遇を禁止したという。立民は５年以上前から認めておらず、「個人献金を促進し、政治への参加を促すという法の趣旨と違う」。１９年の結党当初から認めない運用を続けているれいわ新選組は「国民に誤解を与えかねない」としている。

国民民主党は、議員に党本部への寄付を求めておらず、議員からの寄付はないとした。参政党は前年の２３年分については神谷代表の書類を作ったが、「内部の検討の結果、利用を見合わせた」としている。公明党は議員から寄付を受け、控除書類は作っていなかったが、「法令に基づく税優遇で、控除自体に問題はない」との考えを示した。

「錬金術」指摘も

政党本部は、議員が代表を務める党支部に交付金を出すなど、議員側に寄付することが多い。２４年の政治資金収支報告書によると、自民の場合、主に全国の党支部に対し「寄付・交付金」として約１４６億円を支出していた。

日大の安野修右准教授（政治学）は「党本部から議員側に金が回る仕組みがある以上、資金の移動だけで税優遇が行われ、『錬金術』になりかねない。党本部への寄付も税優遇の対象外とすべきだ」と指摘する。

国税庁によると、寄付の実態が、継続的・定期的に納入される金銭で、規約などに基づいて支払い義務が生じていれば、党費や会費として扱われ、そもそも税優遇の対象にはならない。

青山学院大の三木義一名誉教授（税制）は「ほぼ全議員が定期的に同額を寄付している自民党本部への寄付は、党費・会費としての性格が疑われる。自民は専門家の意見を聞いて、控除が正当かを検証すべきだ」と話している。