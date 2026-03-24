２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円６３銭前後と前日午後５時時点に比べ９５銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７５銭前後と同２１銭程度のユーロ安・円高で推移している。



トランプ米大統領がＳＮＳへの投稿で、イランの発電所などに対する攻撃を５日間延期すると表明し米原油先物相場が急落した。有事のドル買いの巻き戻しが加速し、ドル円の重荷となった。一方、中東情勢を巡る先行き懸念は継続し、下値を追う姿勢は限られた。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が対イラン戦争への関与に向けた措置を講じたと米ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が報じると、米原油先物相場は下げ止まり、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は一時１バレル＝９２ドル台まで戻した。ドル円も午後に一時１ドル＝１５８円８０銭近辺まで下げ幅を縮小した。総務省がこの日発表した２月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生産食品を除くコアＣＰＩが前年同月比１．６％上昇となった。伸び率は市場予想を下回ったが、外為市場の反応は総じて限られた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５８４ドル前後と同０．００５７ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS