ケイファーマ<4896.T>＝後場急動意。上昇率は一時１３％を超えた。きょう午後０時５０分ごろ、ＡＬＳ治療薬「ＫＰ２０１１」に関する特許出願について、米国特許庁から特許査定通知を受領したと発表しており、株価の刺激材料になったもようだ。ＫＰ２０１１に関する特許は日本と欧州、カナダ、インドで権利化が完了しており、中国で出願中となっている。



ぷらっとホーム<6836.T>＝一時ストップ高。同社はきょう、ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社のＴｈｉｎｇｓ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎが本格的に事業展開を開始すると発表。これが株価を刺激しているようだ。このほど事業内容やソリューションを掲載した専用ウェブサイトを公開。これにより、パートナー企業・事業会社との協業を加速し、サプライチェーン・物理資産管理・エンターテインメントをはじめ多様な産業領域でのＲＷＡ（リアルワールドアセット：現実世界の物理的資産）トークン化ソリューションの展開を開始するとしている。



売れるネット広告社グループ<9235.T>＝物色人気にストップ高。きょう、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産の復旧サービスにおいて、実業家の堀江貴文氏から依頼を受けた暗号資産イーサリアム（ＥＴＨ）の解除・復旧に成功したと発表し、材料視されたようだ。堀江氏は大量のＥＴＨを取得していたが、ウォレットのパスワード紛失により長年アクセス不能の状態にあった。ビットコイン・セイヴァーにおいて独自の解析・復旧手法を用いて対応。ウォレットへのアクセス回復と暗号資産の完全な復旧に成功したという。



Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>＝物色の矛先向かいストップ高。２３日の取引終了後、防衛装備品市場に本格参入すると発表した。あわせて米国での子会社設立も開示しており、材料視された。迎撃ドローンやＦＰＶドローン、偵察用ドローンなど空域防御向けの製品群のほか、海上安全保障向けの無人ボートなどの提供・開発を行う。政府支援として日本の同志国への機体提供も行う。日本国内における多層的沿岸防衛体制（ＳＨＩＥＬＤ構想）への適応に加え、ウクライナや米国、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）諸国、アジア地域などへの展開を推進する方針。また同社が１００％出資する子会社Ｔｅｒｒａ Ｄｅｆｅｎｓｅを２６年度中に米国内に設立。国際的な防衛ニーズに対して迅速・柔軟な供給体制を構築する。



コスモスイニシア<8844.T>＝リバウンド鮮烈。３連休前の前週１９日を境に大陰線を連続させて大きく下押す形となっているが、きょうは２営業日分の下げをまとめて返上する上値指向をみせている。都市部を中心にマンションの開発・販売を手掛けるほか、訪日外国人向けも含めたホテルなども積極展開し商機を捉えている。ＰＥＲが５倍台、ＰＢＲが０．７倍台と極めて割安圏に放置されていることで、バリューエーション評価に伴う株高修正余地も大きい。そうしたなか、２３日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１１０億円から、１１８億円（前期比２５％増）に増額した。ソリューション事業を中心とした利益率改善が寄与する。また、利益予想の上乗せとともに株主還元も強化し、今期年間配当を３８円から４４円（前期実績は３０円）に大幅増配することも発表した。配当利回りは３．７％台と高い。低ＰＥＲ、低ＰＢＲ、高配当利回りという３拍子揃ったバリュー株としての側面が投資マネーを誘引している。



ステラファーマ<4888.T>＝ストップ高で新値追い。引き続き前日に発表した中国における頭頸部癌を対象とした第１例目となるＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）による治療開始を好感した買いが入っていることに加えて、この日はＢＮＣＴ用医薬品「ボロファラン（１０Ｂ）」について、血管肉腫を対象として、厚生労働省に製造販売承認事項の一部変更申請を行ったと発表しており、好材料視されている。血管肉腫は軟骨部腫瘍の血管系腫瘍に分類される稀な悪性腫瘍で、体のいたるところにできる可能性があり、最も発生頻度が高い部位が皮膚で高齢者の頭部皮膚に好発する疾患。同薬は２３年１２月に厚労省からオーファンドラッグ指定を受けていることから、承認審査手続きで優先審査を受けることができ、一般的な医薬品よりも短い期間で審査が進められる見込みという。なお、同件による２６年３月期業績への影響は軽微としている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS