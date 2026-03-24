BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋優、田村芽実出演『The Covers スプリング・ロックフェス』NHK BSで放送決定

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4月19日・26日、NHK BSにて『The Covers スプリング・ロックフェス』の模様が放送されることが決定した。

■ここでしか観られない圧巻のライブパフォーマンスが展開

3月19日にNHKホールからBS8Kにて生放送された“カバーズフェス”。今回は、当日のステージの模様がNHK BSにて2週にわたり放送される。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一。

NHKホールに、BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋 優、田村芽実という豪華アーティストが集結。

『スプリング・ロックフェス』と題して、あらたなステージ、新しい季節に向けて、ここでしか観られない圧巻のライブパフォーマンスが繰り広げられた。

豪華ゲストが、それぞれのあらたなステージに向けて、新鮮な輝きを放ったカバーズ・スプリングロックフェス。NHK BS/BSP4Kで、たっぷり堪能しよう。

■【ライブレポート】BARBEE BOYS 4PEACE、ROOTS66、高橋 優、田村芽実

◇BARBEE BOYS 4PEACE

BARBEE BOYSとしては、8年前、2018年の『カバーズフェス』に出演。2025年12月に、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4人で「BARBEE BOYS 4PEACE」としてあらたなステージへ向かうことを発表してからは、NHK初出演となった。

自身のヒットナンバー「勇み足サミー」「目を閉じておいでよ」を、4人によるあらたな解釈で届けるスペシャルライブに会場は拍手喝采の嵐。4人が紡ぐあらたなサウンドに観客が釘付けになるなか、2曲のパフォーマンスが終わるとMCとのスペシャルトークも。それぞれがあらたな始まりに寄せる思いを語り、“BARBEE節”健在のロックな発言に、笑いがこぼれるシーンもあった。

その後に届けられたのは、彼らのライブの醍醐味が味わえるナンバー「なんだったんだ？ 7DAYS」。客席と一体になった、熱く感動的なステージになった。4人での新体制になり、BARBEE BOYSの楽曲を再構築。あらたな解釈・あらたな未来に向けて送る、超貴重なパフォーマンスを堪能しよう。

◇ROOTS66

1966年、丙午（ひのえうま）生まれ。2026年に還暦を迎える表現者たちによる企画ユニット“ROOTS66”。

先日、東京・大阪でのライブを大盛況に終えたばかり。熱気冷めやらぬなか、熱く濃厚なライブパフォーマンスが繰り広げられた。NHKホールでの『カバーズフェス』には、ROOTS66から18名の豪華ミュージシャンが集結。ライブのオープニングは、【ROOTS66 GREAT SINGERS】から、宮田和弥[JUN SKY WALKER(S)]、大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見 優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）による、ジュリーの名曲「勝手にしやがれ」で幕を開けた。冒頭から劇的な登場に、会場は一気にヒートアップ。豪華メンバーによるトークも大盛り上がりの展開に。終盤では、宮田和弥、中川 敬、斉藤和義の3人で、ジョン・レノン「イマジン」をRCサクセションのカバーバージョンで披露。MCのリリー・フランキー＆上白石萌歌、そして観客を魅了して止まない、深く心に響きわたるパフォーマンスとなった。

その後、ROOTS66のシンガー全員が再び登場し、尾崎紀世彦「また逢う日まで」を盛大に熱唱。会場には割れんばかりの拍手が鳴り響き、多幸感に溢れた空間になった。全員が還暦イヤーを迎えた今、あらたな始まりを感じさせるエネルギッシュなステージを体感しよう。

◇高橋 優

メジャーデビュー15周年イヤーの高橋 優が『カバーズフェス』初登場。春、あらたな始まり・あらたな季節に向けて贈るカバーズフェスで、いまの高橋 優ならではのメッセージソングを届けた。

カバー曲は、敬愛するTHE YELLOW MONKEYの名曲「バラ色の日々」。リスペクトを込めて、高橋ならではの歌声で届けられた。熱いライブパフォーマンスに、会場のオーディエンスも息をのむ雰囲気に。歌唱後には、ROOTS66と高橋 優の合同トークも。交流のあるトータス松本から、高橋のパフォーマンスに感想も!? さらに、1966年生まれで【ROOTS66】のメンバーでもあるTHE YELLOW MONKEYのボーカリスト、吉井和哉について、高橋 優と斉藤和義が語るシーンも。高橋の熱く心に届くレアなカバーパフォーマンスと、ROOTS66とのトークセッションは必見だ。

◇田村芽実

舞台・ミュージカルを中心に活躍する田村芽実が『カバーズフェス』＠NHKホールに初登場。パワフルな歌声で、ロックな名曲を届けた。曲目は、田村が愛してやまない歌姫・山口百恵の「ロックンロール・ウィドウ」。作詞は阿木燿子、作曲は宇崎竜童。1980年に発表された山口百恵のクールなロックナンバーを、気鋭のミュージシャンが集結した“カバーズ・スーパーバンド”とともにバンド感たっぷりにパフォーマンス、オーディエンスも、その熱と歌唱力に魅了され、熱い拍手を送っていた。

【ROOTS66】との合同トークでは、以前、共演歴があるという早見 優から、田村芽実のカバーに温かい言葉が。MCの上白石萌歌が“田村芽実 劇場”と表現した、彼女のあらたな魅力がほとばしる名パフォーマンスを楽しもう。

■番組情報

NHK BS/BSP4K『The Covers スプリング・ロックフェス』

第1夜：04/19（日）22:50～23:19

第2夜：04/26（日）22:50～23:19

※3月19日 NHKホールで公開収録

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

ゲスト：高橋 優 田村芽実 BARBEE BOYS 4PEACE ROOTS66

◇ROOTS 66 GREAT SINGERS：宮田和弥[JUN SKY WALKER(S)]、大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見 優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）

◇ROOTS66 ULTRA BAND：友森昭一（Gu）、福島 忍（勝手にしやがれ/Tb）、田中邦和（Sembello/Sax）、阿部耕作（Dr）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO・THE PRIMALS/Dr）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION/Key）、田中 和（勝手にしやがれ/Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE/Gu）、tatsu（レピッシュ/Ba）

◇The Covers Super Band：Bandmaster/Arr＆Ba 鈴木正人、Arr＆Key 宗本康兵、Dr 河村吉宏、Gu 真壁陽平、Gu 八橋義幸、Mani 阿部 博

【カバー曲目】

◇BARBEE BOYS 4PEACE

「勇み足サミー」（BARBEE BOYS）

「目を閉じておいでよ」（BARBEE BOYS）

「なんだったんだ？ 7DAYS」（BARBEE BOYS）

◇ROOTS66

「勝手にしやがれ」（沢田研二）

「イマジン」（ジョン・レノン）

「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）

◇高橋 優

「バラ色の日々」（THE YELLOW MONKEY）

◇田村芽実

「ロックンロール・ウィドウ」（山口百恵）

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/