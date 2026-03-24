映画『SAKAMOTO DAYS』で共演するSnow Manの目黒蓮と高橋文哉が、4月21日発売の『FLIX』6月号の表紙に登場。同誌の公式SNSで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。

【写真】目黒蓮＆高橋文哉『FLIX』表紙／目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会オフショット

■目黒蓮＆高橋文哉、『FLIX』6月号表紙に登場

公開されたのは、目黒が高橋の肩を後ろから抱くように寄り添い、ふたりの端正な表情が際立つ印象的なカット。

目黒は黒レザーの襟がアクセントになったベージュ系の衣装、高橋はブルーのハイネックにデニムジャケットを合わせた装いで、それぞれ異なる魅力を放っている。

落ち着いたグレーの背景の中で、目黒の鋭さを感じさせるまなざしと、高橋のまっすぐな視線が映える仕上がり。

表紙には「信頼関係を築く」というコピーが添えられ、密着感のある構図も相まって、作品での関係性を思わせるようなビジュアルとなっている。

SNSでは「2人ともビジュえぐい」「好きな子絶対俺が守るモードの目黒蓮で最強」「かっこよすぎて声も出なかった」「圧倒的美」「まるで絵画のよう」「めめふみ眼福」「破壊力がすごすぎる」といった声が寄せられている。

■バレンタインデーに公開された目黒蓮＆高橋文哉の2ショット

■映画『SAKAMOTO DAYS』完成披露試写会オフショット

Snow Man

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