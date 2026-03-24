北陸電力 <9505> [東証Ｐ] が3月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の620億円→530億円(前期は651億円)に14.5％下方修正し、減益率が4.8％減→18.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の138億円→48.6億円(前年同期は209億円)に64.9％減額し、減益率が33.8％減→76.8％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月24日公表の福井火力発電所三国１号機の廃止決定に伴い、固定資産に係る減損損失を火力発電所廃止損失として特別損失計上することを踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益を下方修正いたしました。 2026年３月期の期末配当予想については、従来予想から変更はありません。※上記予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は予想値と異なる場合があります。

