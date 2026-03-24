乃木坂46野球好きユニット・乃木坂野球部の新曲がパ・リーグ公式コラボソングに決定

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乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。

■乃木坂野球部がパ・リーグ6球場を訪問することも決定

今回の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌った爽やかなポップチューンで、乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日リリース）に収録される。乃木坂野球部は、「パシフィック・リーグに連れてって」を通じて2026年シーズンのパ・リーグ6球団を応援していく。

さらに2026シーズン、乃木坂野球部がパ・リーグ6球場を訪問することも決定した。早速、3月29日には、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを訪れて、セレモニアルピッチやイニング間演出に出演する他、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露する。

他にも、パーソル パ・リーグTVや、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」、各種SNSでもコラボし、シーズンを通して、パ・リーグを盛り上げていく。こちらも早速、乃木坂野球部の黒見明香が、3月31日の東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦にて、パーソル パ・リーグTV副音声を務めることを皮切りに、幅広くコラボしていく予定だ。

乃木坂野球部として、2月には既存の金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜に加えて、小川彩・瀬戸口心月・長嶋凛桜が加入し、Netflixにて独占配信された『2026 ワールドベースボールクラシック』のPR企画に参加しており、立て続けに活躍が目立っている。

2026年、ますますの活躍を見せる乃木坂野球部と、パ・リーグとのコラボに注目だ。

■乃木坂野球部メンバー コメント

■イベント情報

『乃木坂野球部 パ・リーグ6球場訪問』

千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ戦

03/29（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム

北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ戦

07/02（木）北海道・エスコンフィールドHOKKAIDO

オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ戦

07/19（日）大阪・京セラドーム大阪

埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ戦

07/31（金）埼玉・ベルーナドーム

福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ戦

08/06（木）福岡・みずほPayPayドーム福岡

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス戦

09/19（土）宮城・楽天モバイル 最強パーク宮城

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/

■【画像】乃木坂野球部メンバー写真他