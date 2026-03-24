24日の日経平均株価は前日比736.79円（1.43％）高の5万2252.28円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1507、値下がりは59、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を83.23円押し上げ。次いで東京海上 <8766>が50.14円、フジクラ <5803>が42.45円、中外薬 <4519>が27.78円、ダイキン <6367>が24.07円と続いた。



マイナス寄与度は102.95円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、任天堂 <7974>が14.97円、コナミＧ <9766>が7.52円、三菱重 <7011>が2.91円、ＴＤＫ <6762>が2.51円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険業で、以下、非鉄金属、石油・石炭、ガラス・土石、卸売業、不動産業と続いた。



株探ニュース

