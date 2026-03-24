ETF売買代金ランキング＝24日大引け
24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 153099 -32.8 45270
２. <1357> 日経Ｄインバ 44028 -10.9 5115
３. <1321> 野村日経平均 26628 -47.3 54350
４. <1360> 日経ベア２ 24470 0.8 125.6
５. <1540> 純金信託 18633 -45.3 20770
６. <1306> 野村東証指数 12896 8.8 3743.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 11441 -32.9 53860
８. <1579> 日経ブル２ 9988 -39.0 487.7
９. <1671> ＷＴＩ原油 8276 -25.0 4843
10. <1542> 純銀信託 6163 -54.8 30370
11. <1329> ｉＳ日経 5287 -54.7 5407
12. <2038> 原油先Ｗブル 4990 23.3 2725
13. <1568> ＴＰＸブル 3855 -53.6 764.1
14. <314A> ｉＳゴールド 3625 -45.0 330.0
15. <1326> ＳＰＤＲ 3609 -63.5 63980
16. <2036> 金先物Ｗブル 3477 -56.2 171750
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 3133 -22.6 365.4
18. <1358> 上場日経２倍 2824 63.0 86050
19. <1330> 上場日経平均 2694 -35.8 54410
20. <1459> 楽天Ｗベア 2539 -27.6 207
21. <2644> ＧＸ半導日株 2387 -52.1 3015
22. <1356> ＴＰＸベア２ 2261 -9.0 150.0
23. <1320> ｉＦ日経年１ 2260 -61.8 54110
24. <1308> 上場東証指数 2231 -58.2 3698
25. <1699> 野村原油 2127 66.3 586.0
26. <1489> 日経高配５０ 2045 -69.4 3080
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2011 -26.1 2074.0
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1667 -30.0 69480
29. <1328> 野村金連動 1647 -66.3 16525
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1503 6.1 704.3
31. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1366 90.8 29910
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1254 31.2 59200
33. <1655> ｉＳ米国株 1120 -36.6 749.6
34. <1346> ＭＸ２２５ 1079 -46.1 54000
35. <1571> 日経インバ 1026 -18.6 394
36. <513A> ＧＸ防衛日株 905 -31.6 889
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 901 44.9 52180
38. <1305> ｉＦＴＰ年１ 875 -25.1 3783.0
39. <1615> 野村東証銀行 836 -67.1 563.7
40. <200A> 野村日半導 805 -69.4 2999
41. <1545> 野村ナスＨ無 774 -11.1 38650
42. <1541> 純プラ信託 768 -54.5 8730
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 736 -26.8 1058
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 703 -64.9 11780
45. <1678> 野村インド株 658 2.8 303.0
46. <2244> ＧＸＵテック 646 10.4 2932
47. <1580> 日経ベア 601 -58.7 1044.0
48. <1348> ＭＸトピクス 534 18.1 3705
49. <1629> 野村商社卸売 518 -41.4 138200
50. <1398> ＳＭＤリート 515 -86.0 1958.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 153099 -32.8 45270
２. <1357> 日経Ｄインバ 44028 -10.9 5115
３. <1321> 野村日経平均 26628 -47.3 54350
４. <1360> 日経ベア２ 24470 0.8 125.6
５. <1540> 純金信託 18633 -45.3 20770
６. <1306> 野村東証指数 12896 8.8 3743.0
７. <1458> 楽天Ｗブル 11441 -32.9 53860
８. <1579> 日経ブル２ 9988 -39.0 487.7
９. <1671> ＷＴＩ原油 8276 -25.0 4843
10. <1542> 純銀信託 6163 -54.8 30370
11. <1329> ｉＳ日経 5287 -54.7 5407
12. <2038> 原油先Ｗブル 4990 23.3 2725
13. <1568> ＴＰＸブル 3855 -53.6 764.1
14. <314A> ｉＳゴールド 3625 -45.0 330.0
15. <1326> ＳＰＤＲ 3609 -63.5 63980
16. <2036> 金先物Ｗブル 3477 -56.2 171750
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 3133 -22.6 365.4
18. <1358> 上場日経２倍 2824 63.0 86050
19. <1330> 上場日経平均 2694 -35.8 54410
20. <1459> 楽天Ｗベア 2539 -27.6 207
21. <2644> ＧＸ半導日株 2387 -52.1 3015
22. <1356> ＴＰＸベア２ 2261 -9.0 150.0
23. <1320> ｉＦ日経年１ 2260 -61.8 54110
24. <1308> 上場東証指数 2231 -58.2 3698
25. <1699> 野村原油 2127 66.3 586.0
26. <1489> 日経高配５０ 2045 -69.4 3080
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2011 -26.1 2074.0
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1667 -30.0 69480
29. <1328> 野村金連動 1647 -66.3 16525
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1503 6.1 704.3
31. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1366 90.8 29910
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1254 31.2 59200
33. <1655> ｉＳ米国株 1120 -36.6 749.6
34. <1346> ＭＸ２２５ 1079 -46.1 54000
35. <1571> 日経インバ 1026 -18.6 394
36. <513A> ＧＸ防衛日株 905 -31.6 889
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 901 44.9 52180
38. <1305> ｉＦＴＰ年１ 875 -25.1 3783.0
39. <1615> 野村東証銀行 836 -67.1 563.7
40. <200A> 野村日半導 805 -69.4 2999
41. <1545> 野村ナスＨ無 774 -11.1 38650
42. <1541> 純プラ信託 768 -54.5 8730
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 736 -26.8 1058
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 703 -64.9 11780
45. <1678> 野村インド株 658 2.8 303.0
46. <2244> ＧＸＵテック 646 10.4 2932
47. <1580> 日経ベア 601 -58.7 1044.0
48. <1348> ＭＸトピクス 534 18.1 3705
49. <1629> 野村商社卸売 518 -41.4 138200
50. <1398> ＳＭＤリート 515 -86.0 1958.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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