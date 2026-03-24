　24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　153099　　 -32.8　　　 45270
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 44028　　 -10.9　　　　5115
３. <1321> 野村日経平均　　 26628　　 -47.3　　　 54350
４. <1360> 日経ベア２　　　 24470　　　 0.8　　　 125.6
５. <1540> 純金信託　　　　 18633　　 -45.3　　　 20770
６. <1306> 野村東証指数　　 12896　　　 8.8　　　3743.0
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11441　　 -32.9　　　 53860
８. <1579> 日経ブル２　　　　9988　　 -39.0　　　 487.7
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　8276　　 -25.0　　　　4843
10. <1542> 純銀信託　　　　　6163　　 -54.8　　　 30370
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5287　　 -54.7　　　　5407
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　4990　　　23.3　　　　2725
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　3855　　 -53.6　　　 764.1
14. <314A> ｉＳゴールド　　　3625　　 -45.0　　　 330.0
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3609　　 -63.5　　　 63980
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　3477　　 -56.2　　　171750
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3133　　 -22.6　　　 365.4
18. <1358> 上場日経２倍　　　2824　　　63.0　　　 86050
19. <1330> 上場日経平均　　　2694　　 -35.8　　　 54410
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2539　　 -27.6　　　　 207
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　2387　　 -52.1　　　　3015
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　2261　　　-9.0　　　 150.0
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　2260　　 -61.8　　　 54110
24. <1308> 上場東証指数　　　2231　　 -58.2　　　　3698
25. <1699> 野村原油　　　　　2127　　　66.3　　　 586.0
26. <1489> 日経高配５０　　　2045　　 -69.4　　　　3080
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2011　　 -26.1　　　2074.0
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1667　　 -30.0　　　 69480
29. <1328> 野村金連動　　　　1647　　 -66.3　　　 16525
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1503　　　 6.1　　　 704.3
31. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1366　　　90.8　　　 29910
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1254　　　31.2　　　 59200
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1120　　 -36.6　　　 749.6
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　1079　　 -46.1　　　 54000
35. <1571> 日経インバ　　　　1026　　 -18.6　　　　 394
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 905　　 -31.6　　　　 889
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 901　　　44.9　　　 52180
38. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 875　　 -25.1　　　3783.0
39. <1615> 野村東証銀行　　　 836　　 -67.1　　　 563.7
40. <200A> 野村日半導　　　　 805　　 -69.4　　　　2999
41. <1545> 野村ナスＨ無　　　 774　　 -11.1　　　 38650
42. <1541> 純プラ信託　　　　 768　　 -54.5　　　　8730
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 736　　 -26.8　　　　1058
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 703　　 -64.9　　　 11780
45. <1678> 野村インド株　　　 658　　　 2.8　　　 303.0
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 646　　　10.4　　　　2932
47. <1580> 日経ベア　　　　　 601　　 -58.7　　　1044.0
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 534　　　18.1　　　　3705
49. <1629> 野村商社卸売　　　 518　　 -41.4　　　138200
50. <1398> ＳＭＤリート　　　 515　　 -86.0　　　1958.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


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