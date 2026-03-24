大和証券オフィス投資法人 <8976> [東証Ｒ] が3月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の経常利益を従来予想の71.7億円→78.4億円(前期は74.9億円)に9.3％上方修正し、一転して4.6％増益見通しとなった。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の7250円→7560円(前期は8020円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日付で公表した資産の取得及び譲渡に伴い、2026年１月22日付で開示した2026年５月期（第41期）の運用状況の予想の前提条件に変動が生じ、それを反映した修正を行うものです。なお、2026年11月期（第42期）の運用状況及び分配金の予想については、現在精査中です。上記の事象を含めた前提条件が定まった時点で改めて公表する予定です。

