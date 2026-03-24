24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数452、値下がり銘柄数119と、値上がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、インフォメティス<281A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>など7銘柄がストップ高。アスタリスク<6522>など3銘柄は昨年来高値を更新。ステラファーマ<4888>、売れるネット広告社グループ<9235>、カウリス<153A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＧＭＯコマース<410A>は値上がり率上位に買われた。



一方、イメージ情報開発<3803>がストップ安。ＪＳＨ<150A>、タイミー<215A>、フラー<387A>、ＣＩＮＣ<4378>、シノプス<4428>など15銘柄は昨年来安値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、フツパー<478A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、パワーエックス<485A>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



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