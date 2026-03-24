24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.1％減の4100億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.0％減の2916億円だった。



個別ではＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が13.91％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が10.05％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が7.77％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が7.49％高、ＮＥＸＴ 金融 <1632> が6.71％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は18.55％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は18.31％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は15.66％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は8.73％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は8.68％安と大幅に下落した。



日経平均株価が736円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1530億9900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1813億9900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が440億2800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が266億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が244億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が114億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が99億8800万円の売買代金となった。



株探ニュース

