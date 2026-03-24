水俣病の公式確認から５月１日で７０年となるのを前に、原因物質・メチル水銀が流産や死産に及ぼした影響を研究してきた熊本市の医師、板井八重子さん（７８）の歩みなどを紹介したルポルタージュが英訳して出版された。

板井さんは「胎児性患者や生まれなかった命のことを世界中の人に知ってほしい」と国内外への啓発につながることを期待している。（白石一弘）

異常突き止める

水俣病の胎児性患者は、母親の胎内でメチル水銀の影響を受けて脳神経などが傷ついた状態で生まれ、言葉をうまく話せなかったり、歩けなかったりするなど、重い症状の人が多い。

板井さんは熊本大医学部を１９７３年に卒業し、７５年から約１７年間、水俣病の医療拠点となった水俣診療所（現・水俣協立病院）で内科医として勤務した。命の誕生を見つめながら、劇症型患者の多発エリアを中心に母親の妊娠について調べ、流産や死産といった異常妊娠が多いことを突き止めた。発生率の高さを統計的に証明し、９３年に東京大の学位を受けている。

日本語版は公式確認５０年の２００６年に出版された「水俣 胎児との約束―医師・板井八重子が受けとったいのちのメッセージ―」（矢吹紀人著）で、我が子を亡くした母親の苦悩、生まれながらの障害と加齢で悪化する健康状態に立ち向かう胎児性患者の生活などを記録。被害の拡大を防げなかった環境行政の在り方にも言及し、板井さんの半生や支援者の活動などを全５章で描いた。

映画きっかけ

英訳を思い立ったのは、２１年に全国上映された映画「ＭＩＮＡＭＡＴＡ」がきっかけだった。患者らの姿を撮り続けて発信した米国人写真家ユージン・スミス氏（１９１８〜７８年）を人気俳優のジョニー・デップさんが演じ、世界で話題になった。

映画が持つ発信力に触発された板井さんは、水俣協立病院での勤務歴がある米ワシントン在住の翻訳家、市原京子さん（６５）らに「胎児との約束」を翻訳することができないかと相談した。

「時を超え、空間を超え、異国の青年に影響を与えた。英訳すれば水俣病について分かってもらえる」。打診を受けた市原さんには確信があった。市原さんは約３０年前に渡米して大学で生命倫理や国際保健を学んだ。ある時、米疾病対策センター（ＣＤＣ）の講師が講義をした際、胎児性患者が母親に抱かれて入浴する姿を撮ったスミス氏の写真を取り上げ、学生が強い関心を示したことを鮮明に覚えていたからだ。

２人は、胎児性患者らを支援する加藤タケ子さん（７５）（熊本県水俣市）、水俣病関連の著作もあるライターの奥田みのりさん（東京都）の計４人で「プロジェクト 水俣を世界に」を結成。約３年をかけて英訳版を完成させ、胎児性患者らの日常を紹介した別冊もつけた。板井さんの直近の思いなども加筆し、日本語版も改訂した。

「約束果たせた」

「胎児性患者」は、米国ではなじみがないといい表現を悩んだが、タイトルでは「胎児（Ｕｎｂｏｒｎ）」を示して「ＭＩＮＡＭＡＴＡ Ｐｒｏｍｉｓｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｕｎｂｏｒｎ」と表記。本文では「先天性（ｃｏｎｇｅｎｉｔａｌ）」を強調するなどしている。

１月に出版した英訳本は電子書籍版もあり、世界各地から購入できる。板井さんは「生まれることができなかった子どもたちの悲しさと、産めなかった母親たちの無念。英訳本の出版で、犠牲を無駄にしないという約束の一つを果たせた気がする」と話している。

Ａ５判、１５７ページ。１３２０円（税込み）で、７００部を自費出版した。問い合わせは一般社団法人「きぼう・未来・水俣」（０９６６・６３・６７４１）へ。

シンポや上映会で啓発

公式確認７０年の節目に合わせ、今も解決に至っていない水俣病問題を広く知ってもらおうと、患者や支援者らでつくる「水俣病被害者・支援者連絡会」は様々な催しを予定している。

２月に初回を行った連続シンポジウムでは、４月２９日に患者・被害者団体が補償・救済策の現状などを報告。最終回の５月２３日は大学教授や写真家らが講演し、参加者と水俣の未来を考える。このほか、▽水俣病がテーマの映画上映会（４月２６日）▽胎児性患者らによる写真と絵画、書道展（５月９〜１３日）▽劇団「天然木」による創作劇（７月下旬）を予定している。問い合わせは連絡会（０９６６・６２・７５０２）へ。