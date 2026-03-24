２年連続３Ａオクラホマシティーで開幕を迎えることになったドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）。マイナー落ちから一夜明けた２４日、韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「大砲を放った３７歳ベテランがロバーツの信頼する選手か？」との記事を配信した。

ドジャースはエンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」第２戦（ドジャー・スタジアム）で先発・佐々木朗希投手（２４）が計２回０／３を投げて８四死球５失点の大乱調。５点を追う４回に「９番・二塁」で出場したミゲル・ロハス内野手（３７）が豪快な２ランを放った。試合は８回にドジャースが追いつき７―７で引き分けとなった。

これに同記事は「ドジャースの３７歳のベテラン・ロハスがシーズン開幕を控えて良い打撃感を続けている。この日は３打数２安打１本塁打２打点、打率３割７分８厘に上がった」と好調さを伝えた。

ロバーツ監督は左投手にはロハス、右投手にはフリーランドを二塁で起用する方針。マイナー落ちとなったキム・ヘソンはフリーランドに敗れた形となった。

もっともキム・ヘソンは対左投手でも好成績を残している。記事は「ロハスは最近３試合連続でヒットを放った。この期間５安打３打点で良い打撃感を見せている。キム・ヘソンのライバルだが、認めるしかないコンディションだ」とうなった。

それでもフリーランドを選んだロバーツ監督には納得いかないのかドジャースファンの声を次々と紹介。「ロバーツ監督はキム・ヘソンが好きではなかったので機会を与えるつもりはなかった」「キム・ヘソンは優れた選手だが、きちんとした機会を得られなかった。守備と攻撃ともフリーランドよりはるかに優れている。盗塁も見事で華麗な守備も多い。ロバーツ監督が好きではないようだ。トレードされて他のチームで潜在力を最大限発揮した方がいい」とロバーツ監督の個人攻撃を続けた。