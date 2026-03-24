別人みたい！ ミランダ・カー、前髪ありの新ヘアスタイルに「一瞬マーゴット・ロビーかと思った」と驚きの声
モデルのミランダ・カーが、母国オーストラリア版「marie claire」誌の表紙に登場。前髪を作った新しいヘアスタイルに、「危うく気が付かないところだった」など驚きの声が寄せられている。
【写真】前髪ありもかわいい ミランダ・カー、新ヘアスタイルで印象ガラリ
日本時間3月23日、ミランダがインスタグラムを更新。「オーストラリア版marie claireと着せ替え遊びをして楽しかった」とキャプションを添えて、同誌で見せたルックの数々を公開。表紙には、「ブロンドの野望：ミランダ・カーが語る、母性、結婚、そしてもっと人生を楽しむこと」と書かれている。
普段はブラウンの髪色のミランダだが、marie claireでは、ブリジット・バルドーを彷彿とさせるブロンドにバングスを加えた新ヘアスタイルに挑戦。赤い花を手にポーズを取る表紙写真や、80年代風の黄色いミニワンピース姿、白いバルーンドレスをまとった天使のようなルックをシェアしたところ、クリッシー・テイゲンから「ワオワオワオ」とコメントが書き込まれたほか、「『どこかで見たことあるような…』と思ってちょっと考えてみたら、あなただったんですね！」「一瞬マーゴット・ロビーかと思った」「16歳に見える」「サブリナ・カーペンターかと思った」といった声が上がった。
また「可愛らしいし、どんどん美しくなっている。まるで良いワインのように…年を取るほど若くなり、美しい」「本当に魅力的」と称賛する声も多数寄せられている。
なおオーストラリア出身のモデルで、実業家としても活躍するミランダは、元夫オーランド・ブルームとの間に長男フリンをもうけた後、2017年に再婚したスナップチャットの創始者として知られるエヴァン・シュピーゲルとの間に、2024年に3人目、自身にとっては4人目となる男の子を出産。最近は、ニュージーランドのジュエリーブランド「Michael Hill」とタッグを組んだ限定コレクション「AMOUR：ミランダ・カー・コレクション」を発表するなど、ビジネスパーソンとしても大活躍している。
引用：「ミランダ・カー」Instagram（＠mirandakerr）
【写真】前髪ありもかわいい ミランダ・カー、新ヘアスタイルで印象ガラリ
日本時間3月23日、ミランダがインスタグラムを更新。「オーストラリア版marie claireと着せ替え遊びをして楽しかった」とキャプションを添えて、同誌で見せたルックの数々を公開。表紙には、「ブロンドの野望：ミランダ・カーが語る、母性、結婚、そしてもっと人生を楽しむこと」と書かれている。
また「可愛らしいし、どんどん美しくなっている。まるで良いワインのように…年を取るほど若くなり、美しい」「本当に魅力的」と称賛する声も多数寄せられている。
なおオーストラリア出身のモデルで、実業家としても活躍するミランダは、元夫オーランド・ブルームとの間に長男フリンをもうけた後、2017年に再婚したスナップチャットの創始者として知られるエヴァン・シュピーゲルとの間に、2024年に3人目、自身にとっては4人目となる男の子を出産。最近は、ニュージーランドのジュエリーブランド「Michael Hill」とタッグを組んだ限定コレクション「AMOUR：ミランダ・カー・コレクション」を発表するなど、ビジネスパーソンとしても大活躍している。
引用：「ミランダ・カー」Instagram（＠mirandakerr）