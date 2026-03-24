日本クラウン内のレーベル・PANAMの設立55周年を記念したカバー企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第6弾として、鈴木茂の「8分音符の詩」をイルカ＆スターダスト☆レビューがリメイク・カバーし、3月25日に配信リリースされることがわかった。

「8分音符の詩」は、1976年に発売された鈴木茂の2ndスタジオアルバム『LAGOON』の収録曲。カバーにあたってはプロデューサー・佐橋佳幸のアイディアで2人一緒にレコーディングを行なった。

55周年のイルカと45周年のスターダスト☆レビューの歌声を味わえる作品としても注目の一曲だ。歌唱した2人からのコメントも寄せられている。

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■根本要（スターダスト☆レビュー） コメント

予感はしていたけど、イルカさんの声と合わせてみた時に、ビックリするくらいビブラートの感じとか声質とか、こんなにも合うんだと思ってすごく楽しくやれました。

こだわりが強い人だったらどうしようと心配していたけど何のストレスもなくやれました。

■イルカ コメント

私は絶対合うと思っていました。要さんのキーは男性としては高いので、私がハモるのに合うんです。今回初めて会って初めて歌ったけど全然違和感なく、息がぴったり合う感じで幸せでした。(佐橋を含めた)3者が現場で1つのものを作るというのは初めてのことだったので、神経質な人だったらどうしようと思っていたけど、思った以上に1000倍くらい和やかにやれました。

鈴木茂さんは私の歌を1番アレンジしてくれた人かもしれないです。茂さんは音に対して真剣なので、今回お話をいただいた時に茂さんの曲なら何でもいいと思ったくらい大好きな人です。

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■PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS

■イルカ＆スターダスト☆レビュー「8分音符の詩」

2026年3月25日配信リリース

https://lnk.to/pre_8notesong_panam55 Produced and Arranged by 佐橋佳幸

Vocal & BGV：イルカ

Vocal & BGV：根本 要（スターダスト☆レビュー）

BGV：柿沼清史（スターダスト☆レビュー）

BGV：寺田正美（スターダスト☆レビュー）

Wind Chime：林 “VOH” 紀勝（スターダスト☆レビュー）

BGV & Celesta：添田啓二

BGV：岡崎昌幸

Nylon Strings Guitar：佐橋佳幸

Engineered by 飯尾芳史