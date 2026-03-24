約1,200ブース＆31種類のワークショップ！ 「札幌ハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント 約1,200ブースが集結する「札幌ハンドメイドマルシェ2026」が2026年4月25日（土）・26日（日）に開催会場はつどーむ（北海道札幌市）、入場料は当日券500円・前売券400円で小学生以下は無料31種類のワークショップや作家本人との直接交流が楽しめる手づくりの祭典 約1,200ブースが集結する「札幌ハンドメイドマルシェ2026」が2026年4月25日（土）・26日（日）に開催会場はつどーむ（北海道札幌市）、入場料は当日券500円・前売券400円で小学生以下は無料31種類のワークショップや作家本人との直接交流が楽しめる手づくりの祭典

全国のハンドメイド作家が一堂に会する「札幌ハンドメイドマルシェ2026」が、2026年4月25日（土）・26日（日）につどーむで開催されます。

雑貨・グルメ・ワークショップなど約1,200ブースが集まる、今回で5回目を迎えるイベントです。

札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会「札幌ハンドメイドマルシェ2026」

イベント名：札幌ハンドメイドマルシェ2026開催日：2026年4月25日（土）・4月26日（日）11:00〜17:00会場：つどーむ（北海道札幌市東区栄町885番地1）出店ブース：約1,200ブース（2日間合計・予定）入場料：当日券500円／前売券400円（小学生以下は入場無料）

札幌ハンドメイドマルシェ実行委員会が主催する本イベントは、全国のハンドメイド作家が自ら制作した作品を販売・展示する手づくりの祭典。

北海道から九州まで全国12都市で展開されているハンドメイドマルシェの札幌版として、手づくりマーケットの文化が根付く札幌に全国の作り手が集まります。

2日間合計で約1,200ブースが出店し、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッションなどの作品から、焼き菓子や和菓子、調味料などの食品まで、25,000点以上の手づくり作品が会場に集結。

多彩なジャンルの中から「自分だけのお気に入り」を探す楽しみが詰まっています。

当日は作品を制作した作家本人がブースに立ち、制作の裏側にあるストーリーを直接聞くことができます。

作り手の想いに触れながらお気に入りの一品を探せるのは、ハンドメイドマルシェならではの魅力。

2025年5月の前回開催では2日間合計で約11,000人が来場し、作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

フードブースも充実しており、焼き菓子やベーグル、和菓子やアイシングクッキーなど、作家手づくりの食品が並びます。

見た目にもこだわった個性豊かなフードは、会場を歩きながら楽しめるのもうれしいポイントです。

さらに、初心者でも10分〜90分で完成できるワークショップが31種類用意されています。

モザイクタイルのコースターづくりやシルバーリングの制作、食品サンプルの制作体験など、親子や友人同士で楽しめる幅広い内容がラインナップ。

作家本人が講師として丁寧に教えてくれるため、ものづくりが初めての方でも安心して参加できます。

全国から集まった25,000点以上の手づくり作品の中から、世界にひとつだけのお気に入りを見つけることができます。

作家本人から制作エピソードを聞きながらの買い物体験は、オンラインショッピングでは味わえない特別な時間になるはず。

31種類のワークショップでは、自分だけのオリジナル作品を持ち帰れる楽しさも待っています。

札幌ハンドメイドマルシェ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 札幌ハンドメイドマルシェ2026の開催日時と会場は？

2026年4月25日（土）・4月26日（日）の11:00〜17:00に、つどーむ（北海道札幌市東区栄町885番地1）で開催されます。

Q. 入場料はいくらですか？

当日券は500円、前売券は400円です。小学生以下は入場無料で、当日券は16:40まで販売されます。

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