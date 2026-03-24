パスワードも固定鍵もいらない！ ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

記事ポイント パスワード不要・鍵非固定の次世代セキュリティ理論を公開5層構造の多重高層防御で73種類の攻撃に対応ランサムウェア防御率99.7％以上の設計値を実現 パスワード不要・鍵非固定の次世代セキュリティ理論を公開5層構造の多重高層防御で73種類の攻撃に対応ランサムウェア防御率99.7％以上の設計値を実現

ポイント機構とKトラストが、新しいセキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」を公開しました。

従来のセキュリティやゼロトラストを超える、次世代の最先端セキュリティ構造として位置付けられています。

ポイント機構「無数鍵多重時変成立点理論」

発表元：株式会社ポイント機構・株式会社Kトラスト理論名：無数鍵多重時変成立点理論

「無数鍵多重時変成立点理論」は、パスワード不要・鍵非固定・多重高層の自動ウイルスチェック・成立状態の瞬間制御を特徴とする新しいセキュリティ概念です。

従来のセキュリティは、固定ID・固定パスワード・固定鍵・セッション継続という構造のため、一度突破されると横展開が可能になり、認証後に暗号化を実行されてしまうリスクがありました。

ゼロトラストは「誰も信頼しない」という思想で常時認証・継続監視を実現したものの、固定の正解（ID・トークン）が存在するため、認証突破後の攻撃や横展開といった課題が残っていました。

本理論の核心は「成立そのものを一瞬に限定する」という考え方にあります。

通常は成立空間が存在せず、条件一致の瞬間だけ生成され、操作後は即消滅し、異常時には即遮断される仕組みとなっています。

制御はL1からL5までの5層構造で行われました。

L1の入口でユーザー・端末・環境を確認し、L2で副作用チェックとしてウイルスや異常挙動を検知します。

L3では複数の暗号鍵を毎回ランダムに生成し、L4で条件一致時のみ一瞬だけ操作を許可、L5で操作終了後に通路そのものが消滅する流れです。

最大の特徴は、暗号鍵が一時的かつランダムに多層生成され、再利用ができない点にあります。

各層では挙動検証・操作正当性検証・権限濫用検証が自動で行われ、異常が検出された場合は次段階の鍵が発行されません。

従来のセキュリティではログイン成功後に操作が可能になりますが、本理論では最終層まで通過しなければ実行権が得られない構造です。

ランサムウェアに対しても高い効果が見込まれています。

ランサムウェアに必要な暗号化実行権を特権鍵（L3）で制御し、副作用検知で遮断、空間消滅で再利用を不可にすることで、暗号化が成立しにくい構造を実現しました。

設計値としての防御率は99.7％以上で、従来の約55.9％に対し約176倍の改善倍率となっています。

フィッシング・AI詐欺・マルウェア・API悪用・横展開など73種類の攻撃に対し、大幅な改善効果が確認されています。

固定秘密を持たず、成立を時間イベントとして扱い、試行回数が有利にならない物理学的成立制御モデルが本理論の技術的本質です。

パスワードや固定鍵に頼らない構造のため、従来のセキュリティで課題だった認証突破後の被害リスクを根本から排除できます。

5層の多重高層構造が自動でウイルスチェックを行い、異常を検知した時点で即座に遮断する仕組みが備わっています。

成立空間が一瞬で消滅するため、攻撃者が侵入後に横展開や暗号化を実行する余地がありません。

ポイント機構とKトラストによる「無数鍵多重時変成立点理論」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無数鍵多重時変成立点理論とは何ですか？

パスワード不要・鍵非固定・多重高層の自動ウイルスチェック・成立状態の瞬間制御を特徴とする、従来およびゼロトラストを超える次世代のセキュリティ理論です。

Q. 従来のセキュリティやゼロトラストとの違いは何ですか？

従来は「正解を守る」、ゼロトラストは「信用しない」という考え方であるのに対し、本理論は「成立させない」という根本的に異なるアプローチを採用しています。

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