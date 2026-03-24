中国で白血病と闘う6歳のまふゆちゃんを支援！ まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！クラウドファンディング」

記事ポイント まふゆちゃんを救う会が白血病治療中の川口まふゆちゃんを支援するクラウドファンディングを「For Good」で開始期間は2026年3月7日(土)から4月3日(金)まで、目標金額は2,300万円中国での治療費や家族の経済的負担を支援するプロジェクト まふゆちゃんを救う会が白血病治療中の川口まふゆちゃんを支援するクラウドファンディングを「For Good」で開始期間は2026年3月7日(土)から4月3日(金)まで、目標金額は2,300万円中国での治療費や家族の経済的負担を支援するプロジェクト

まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の川口まふゆちゃんを支援するクラウドファンディングを開始しました。

クラウドファンディングサイト「For Good」にて、2026年3月7日(土)から4月3日(金)まで実施されています。

まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！クラウドファンディング」

プロジェクト名：6歳の女の子の未来を守りたい！期間：2026年3月7日(土)〜4月3日(金)目標金額：2,300万円目的：まふゆちゃんの治療費・家族の経済的支援プラットフォーム：For Good代表者：川口建

日本では0〜14歳の子供のうち、1年間に約2,500人が小児がんと診断されており、白血病は小児がんの中でも最も多い病気です。

川口まふゆちゃんは2度の造血幹細胞移植に挑戦しましたが、いずれも再発し、2025年末に治療の断念を宣告されました。

しかし海外では日本未承認の薬剤や治療方法を試すことができるため、2026年2月に治療場所を中国へ移しています。

治療費や家族の経済的負担が非常に大きいことから、まふゆちゃんを救う会がクラウドファンディングを立ち上げました。

目標金額は2,300万円で、まふゆちゃんの治療費と家族への経済的支援に充てられます。

6歳のまふゆちゃんが再び元気に過ごせる未来へ向けて、一人ひとりの支援が大きな力となります。

クラウドファンディングの実施期間は4月3日(金)までで、「For Good」のサイトからプロジェクトの詳細を確認できます。

白血病と闘うまふゆちゃんの挑戦を、多くの方の力で支えるプロジェクトです。

まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！クラウドファンディング」の紹介でした。

よくある質問

Q. クラウドファンディングの実施期間はいつまでですか？

2026年3月7日(土)から4月3日(金)までです。

Q. 集まった支援金は何に使われますか？

まふゆちゃんの中国での治療費と、家族の経済的支援に充てられます。

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