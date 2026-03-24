韓国は昨年28兆ウォン（約3兆円）規模のチェコ原発建設事業を受注したが、事業の推進に支障が生じていることが確認された。チームコリアのリーダーである韓国水力原子力（韓水原）の圧力で細部契約の締結が遅れている。

23日、複数の業界関係者によると、韓水原は最近、チェコ原発の施工者である大宇建設に対し、工事費を従来の入札金額比で10％以上減額するよう通知した。昨年6月4日、韓国はチェコ原発建設事業発注会社であるチェコ電力公社（CEZ）の傘下EDU IIとドコバニ地域に1000メガワット級の韓国型原発APR1000を2基建設する契約を締結した。事業費総額は4000億コルナ（約28兆ウォン）で、施工費は10兆ウォン台と推定される。韓水原側が従来の入札金額から工事費を1兆ウォン以上削減するよう要求しているのだ。

原発は通常、一つの事業者が設計（Engineering）から調達（Procurement）・施工（Construction）までプロジェクト全体を一括遂行する方式だ。チェコ原発も韓水原を中心に国内の原発関連企業がチームを構成して受注した。細部的に韓国電力技術（設計）、斗山エナビリティ（主要機器・施工）、大宇建設（施工）、韓電原子力燃料（核燃料）、韓電KPS（試運転・整備）などに役割が分担されている。

本契約は各参加企業が提示した入札金額を加えて韓水原が代表として締結した。本格的な事業推進のためには韓水原と参加企業の協力契約が必要だ。現在まで韓水原は斗山エナビリティとチェコ原発に入る原子炉とタービンなど計5兆6000億ウォンの契約を締結し、総合設計サービス契約を韓国電力技術と結んだ。

施工は大宇建設（55％）と斗山エナビリティ（45％）が引き受ける構造で、大宇建設が主契約者だ。ところが韓水原が2024年4月の入札書に書いて出した金額より大幅減額するよう要求し、葛藤が生じている。業界関係者は「さらには設計変更、建設環境などによって増えるのが明白な工事費用も施工者が責任を負うよう要求している」とし「過去に国内原発を建設する際に適用した方式を国家レベルの海外プロジェクトにもそのまま適用している」と話した。

大宇建設側が受け入れ不可の立場を明らかにすると、韓水原は「施工者の選定を取り消して他社に変更する」とし、改めて圧力を加えたという。大宇建設の関係者は「秘密維持義務があり、具体的な言及は難しい」としながらも「大規模に事業費が削減されれば、現地下請け会社との契約にも影響を及ぼし、チェコ政府も問題を提起するおそれがある」と伝えた。

これに関し、韓水原側が米ウェスチングハウスに支給する費用のため国内協力会社に負担を転嫁しているのではという見方が出ている。

韓水原と韓国電力は昨年1月、ウェスチングハウスと原発技術知識財産権交渉を終えた。ここには韓国は原発1基を輸出するたびに1兆ウォンほどの物品・サービス購買契約およびロイヤリティーを提供し、北米・欧州など独自進出を放棄する内容が盛り込まれた。韓水原の関係者は「現在、施工者側と互恵的な観点で緊密に協議を進めていて、成功的なプロジェクト完遂のために努力している」と述べた。

世界原子力協会（WNA）によると、今年3月末基準で計画を立てて許認可などが進行中の原発は世界で400基を超える。チェコ原発は2009年のアラブ首長国連邦（UAE）バラカ原発以来2件目の輸出として注目を集めた。バラカに続いて競争力を立証する場合、人工知能（AI）拡散と重なったグローバル原発ルネサンスの中で追加の輸出機会が拡大する可能性がある。

海外受注を増やしながら利益も得るためには誤った慣行から改善するべきという指摘が出ている。始まりから問題が浮上し、身内の争いに広がるしかない構造だ。実際、韓電と韓水原は現在もバラカ原発の追加建設費用をめぐり仲裁訴訟を進行中だ。東国大のパク・ジョンウン・エネルギー・電気工学科教授は「原発は10年ほどかかる長期プロジェクトであるうえ、現地調達など付加条件が多いため、収益性の確保が容易でない」とし「特に韓国は政治的成果を誇示するために低価格で受注するケースが多いだけに、今後の海外進出時には収益性などに関してより一層綿密な検討が必要だ」と話した。

原発輸出構造改革が必要だという指摘もある。現在、韓電と韓水原がそれぞれ輸出窓口の役割をし、非効率が生じる構造だ。ソウル科学技術大のユ・スンフン・エネルギー政策学科教授は「輸出の窓口を一元化し、交渉力と効率性を高めるべき」とし「長期的にはウェスチングハウスのロイヤルティー負担を減らせるよう完全な技術自立も推進する必要がある」と提言した。