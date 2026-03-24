2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。

パーク内の各レストランでは、キャラクターや機体のモチーフを取り入れた、ここでしか食べられない特別コラボメニューが多数登場。

今回は、タワーシティのレストラン「タワーシティテラス」で提供される「『あんたバカァ？作り方逆じゃない』NERV基地専用佐世保バーガー」を紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」「あんたバカァ？作り方逆じゃない」NERV基地専用佐世保バーガー

画像提供：ハウステンボス

提供期間：2026年4月24日〜9月13日

提供店舗：ハウステンボス「タワーシティテラス」（タワーシティ内）

長崎・佐世保名物の佐世保バーガーと『エヴァンゲリオン』がコラボレーションした特別メニュー！

ジューシーなパテと新鮮な野菜を重ねた食べ応え抜群のハンバーガーで、NERV基地専用の特別仕様となっています。

最大の特徴は、あえてパテとバンズの上下の配置を逆にする遊び心のある構造。

思わずアスカの名言「あんたバカァ？」とツッコミを入れたくなるようなユニークな仕掛けが施されています。

ハンバーガーには「NERV佐世保支部」のロゴがデザインされた旗も立てられています。

かぶりついた瞬間に広がる肉汁と香ばしさは、まるで基地内で任務の合間に食事を取るようなワクワク感を演出してくれます。

ハウステンボスの運河を見ながらいただくご当地グルメ！

タワーシティテラスで提供される「『あんたバカァ？作り方逆じゃない』NERV基地専用佐世保バーガー」の紹介でした。

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※画像は全てイメージ

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