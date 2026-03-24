2026年4月24日より、長崎・ハウステンボスにて『エヴァンゲリオン』との大型コラボレーション「迎撃要塞都市 ハウステンボス」が開催されます。

パーク内の各レストランでは、キャラクターや機体のモチーフを取り入れた、ここでしか食べられない特別コラボメニューが多数登場します。

今回は、タワーシティのレストラン「悟空」で提供される「冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット」を紹介します。

『エヴァンゲリオン』×「迎撃要塞都市 ハウステンボス」冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット

画像提供：ハウステンボス

提供期間：2026年4月24日〜9月13日

提供店舗：ハウステンボス「悟空」（タワーシティ）

長崎名物のちゃんぽんを、冷製トマト仕立てでさっぱりと味わえる特別メニュー。

みずみずしいトマトの酸味と具材の旨みが溶け込んだスープは相性抜群で、暑い季節にも美味しく楽しめる新感覚の一品となっています。

さらに、NERV基地を象徴するピラミッド型の基地をイメージした炒飯がセットになっており、まるで基地内で配給を受けているような気分に。

ひと口ごとに「任務前後の至福のひととき」を思わせるワクワク感が広がり、エヴァンゲリオンの世界へとふっと入り込める、ここだけの体験型グルメです。

新感覚のご当地グルメを満喫できる特別メニュー！

タワーシティの悟空で提供される「冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット」の紹介でした。

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※画像は全てイメージ

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