2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。今季限りで現役引退した妹、高木美帆（31）について語った。

この日は、プライベートでも親交が深い柔道女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実さんと2人でゲスト出演。MCの糸井嘉男氏に「美帆ちゃんはストイックていうイメージがある」と振られると、菜那さんは「私たちもストイックだよね！？」と角田さんに同意を求め、スタジオを盛り上げた。

美帆について「妹って“ほんとにストイックで努力家ですよね”って言われるんですけど、努力家については私も努力家」と主張。「そこはちょっと、なんか。そこは負けてないから、美帆が凄いっていっても私も負けてないから、途中で戦いに入るんです」と心の中での葛藤を笑いながら明かし「私も同じぐらい努力してきたっていうのはある」と訴えた。

共演者に「あの表情がそう思わせるみたいなのもあるね」と振られると「あると思います」と食い気味に反応。「レース前にネットニュースとかで“侍っぽい”ていうふうに出てたのは、確かにな、いいなって」と語り「ズルいなと思う」とぶっちゃけ大笑いだった。