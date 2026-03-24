「おおーっ、ついに！」「楽しみすぎる」超大物が全世界待望の現場復帰へ！“鬼に金棒”でファン熱狂「これからやばいことになりそう」
ついに現実になるようだ。
アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が３月23日、ジネディーヌ・ジダンが今夏にフランス代表監督に就任することで、口頭合意に達したと報じた。北中米ワールドカップ（W杯）後から、これまで14年に渡って成功を収めてきたディディエ・デシャンに代わり、指揮を執る模様だ。
現在53歳のフランス代表の英雄は、かの有名な頭突きで退場した、ドイツW杯の決勝をもって選手を引退。その後、古巣レアル・マドリーの監督に就くと、指揮官としても確かな才を発揮し、チャンピオンズリーグ３連覇に導く偉業を成し遂げた。
2021年にマドリーを離れて以降は、フリーの状態が続き、去就が注目を集め続けてきた。全世界待望の一報は、大きな話題になっている。
SNS上は「おおーっ、ついに！」「W杯後が楽しみすぎるし、どんなチーム作るか期待しかない」「カリスマの塊」「これぐらい国内で反対意見が出ない監督人事も珍しいだろうな」「フランスはこれからやばいことになりそう」といった声で溢れており、注目度・期待の高さが窺える。
ジダンは2006年のドイツW杯こそ決勝でイタリアに敗れ、準優勝に終わったものの、1998年に母国で行なわれた大会では優勝を果たしている。フランスW杯を共に戦ったデシャンのように、監督として再び世界の頂点に立てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が３月23日、ジネディーヌ・ジダンが今夏にフランス代表監督に就任することで、口頭合意に達したと報じた。北中米ワールドカップ（W杯）後から、これまで14年に渡って成功を収めてきたディディエ・デシャンに代わり、指揮を執る模様だ。
現在53歳のフランス代表の英雄は、かの有名な頭突きで退場した、ドイツW杯の決勝をもって選手を引退。その後、古巣レアル・マドリーの監督に就くと、指揮官としても確かな才を発揮し、チャンピオンズリーグ３連覇に導く偉業を成し遂げた。
SNS上は「おおーっ、ついに！」「W杯後が楽しみすぎるし、どんなチーム作るか期待しかない」「カリスマの塊」「これぐらい国内で反対意見が出ない監督人事も珍しいだろうな」「フランスはこれからやばいことになりそう」といった声で溢れており、注目度・期待の高さが窺える。
ジダンは2006年のドイツW杯こそ決勝でイタリアに敗れ、準優勝に終わったものの、1998年に母国で行なわれた大会では優勝を果たしている。フランスW杯を共に戦ったデシャンのように、監督として再び世界の頂点に立てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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