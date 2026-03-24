「また破壊したの？」佐野勇斗、28歳バースデーショットにツッコミ相次ぐ。「NAYATOじゃない？笑」
M!LKの佐野勇斗さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「28歳になりました!」と報告するも、掲載写真にツッコミが相次いで寄せられました。
【写真】「また破壊したの？」「NAYATOじゃない？笑」
ファンからは「お誕生日おめでとう！」「爆裂にイケてるね」「年々カッコよくなってる」などの声が。また、「また破壊したの？」「Yが萎んでる」や「NAYATOじゃない？笑」「はやとじゃくてなやとに見えるのは私だけ？w」といったツッコミも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「また破壊したの？」「NAYATOじゃない？笑」
「Yが萎んでる」佐野さんは「28歳になりました!」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はバースデーバルーンの隣で撮影したソロショットです。うれしそうな笑顔が魅力的ですが「HAYATO」の「Y」が膨らんでいなかったり「H」が「N」に見えたりしている点は気になります。
「雑コラすぎるだろw」また、同日には自身のX（旧Twitter）も更新した佐野さん。「友達が一緒に祝ってくれました」とつづり、メンバーの曽野舜太さん、山中柔太朗さんとのスリーショットを公開しています。また、写真にはほかのメンバーである吉田仁人さん、塩崎太智（※崎はたつさき）さんの切り抜き画像も掲載。ファンからは「雑コラすぎるだろw」「この料理は何ですか？」といった反応が寄せられました。M!LKの今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)