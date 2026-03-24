青山商事は、健康志向の高まりから大きな反響を得ているオリジナルリカバリーウエアの新作として、これからの季節に最適な「ショートスリーブ（半袖）・ハーフパンツ」を、3月19日から「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売した。

昨今の健康志向の高まりを受け、「洋服の青山」では昨年からリカバリーウエアの販売を開始した。先行して発売したモデル（ロングスリーブ・ロングパンツ）は好評で、追加投入分は3か月でほぼ完売となるなど大きな反響を得ている。この好調な実績を受け、今回は新たな商品ラインアップとして、「ショートスリーブ・ハーフパンツ」を企画。過去最大規模の計画（先行モデルの1.5倍）で展開する。



「リカバリークルーネックショートスリーブ」

同商品は、着用することで血行を促進し疲労を「軽減」「緩和」「回復」させる特徴がある。この仕組みは、生地（繊維）に鉱石が練り込まれており体から放出される遠赤外線を吸収、そして再び体に届けることで血行を改善。これによって、疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和するなどの効果が期待できる。春夏モデルの素材には、綿60％・ポリエステル40％の混紡生地を採用。表面はキレイに見える質感に仕上げつつ、従来のリカバリーウエアに比べて生地を薄くすることで、より涼しく軽やかな着心地を実現した。

ショートスリーブは、脇ポケット仕様を採用し、ワンマイルウエアとしても使いやすい設計になっている。

ハーフパンツは、ウエストの腰ひもは、好みに合わせて「外側」でも「内側」でも結べる仕様になっている。

なお、男女関係なく利用できるユニセックス仕様となっている。

主な効果として、血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減するとしている。なお、効果の感じ方には個人差がある。

［小売価格］

リカバリークルーネックショートスリーブ：5390円

リカバリーハーフパンツ：4290円

（すべて税込）

［発売日］：3月19日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp