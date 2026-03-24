松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月24日10時から「創業ビーフ牛タンカレー」を販売する。



「創業ビーフ牛タンカレー」

松屋の原点ともいえるこだわりの「創業ビーフカレー」は、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りが広がる、どこか懐かしくも奥深い味わいが特徴になっている。じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立て、創業当時から親しまれてきた定番メニュー。そんな「創業ビーフカレー」に、やわらかく煮込んだ牛タンを加えた「創業ビーフ牛タンカレー」が期間限定で初登場する。トッピングのチーズや、牛めしの肉を使用したあいがけなど、さまざまなラインアップを用意している。この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

創業ビーフ牛タンカレー：980円

チーズ創業ビーフ牛タンカレー：1180円

創業ビーフ牛タンカレギュウ：1250円

ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー：1350円

うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー：1480円

創業ビーフ牛タンロースかつカレー：1370円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる

※「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」において、取り扱いのない店舗がある

［発売日］3月24日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp