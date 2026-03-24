森永製菓、AIアルゴリズムを活用し運動時のやる気を向上させる食感を実現した「inゼリー エネルギーアミノ酸」を発売
森永製菓は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「inゼリー」ブランドから、ランニングやトレーニングなど日々アクティブにカラダを動かしている人に向けて、アミノ酸6000mgを配合した「inゼリー エネルギーアミノ酸」を3月24日に発売する。
この商品は同社で初めての試みとして、少量データから逐次的に条件探索し最適解を見出すAIアルゴリズム「ベイズ最適化」と、表情ベースの視覚的な心理評価法である「フェイススケール法」を組み合わせて開発され、開発工程を大幅に削減することで、同社従来品（「inゼリー エネルギーBCAA」と比較して）と比較して運動時にやる気を向上させる食感を実現した。同研究内容は、3月16日〜18日に開催された第21回日本感性工学会春季大会で発表している。
商品特長は、アミノ酸6000mg（うちBCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンという3種類の必須アミノ酸の総称で、身体を動かすためのエネルギーや、筋肉の材料になるもの。誰にとっても欠かせないものだが、特にスポーツ時に重要）3000mg、アルギニン1500mg、アラニン1500mg）を配合した。同社従来品（inゼリー エネルギーBCAA）と比較して運動時にやる気を向上させる食感を実現した。身体を動かすためのエネルギーや3種の必須アミノ酸が合まれており、運動前・運動中にオススメになっている。
おいしく手軽にどこでも、小腹を満たしながらプロテイン15gと、ビタミンB群7種が素早く摂取できる「inゼリー プロテイン 15g」も3月下旬からデザインをリニューアルする。「inゼリー エネルギーアミノ酸」と共に、日々アクティブに運動する消費者のパフォーマンスをサポートする。
［小売価格］
inゼリー エネルギーアミノ酸：270円
inゼリー プロテイン15g：313円
（すべて税込）
［発売日］
inゼリー エネルギーアミノ酸：3月24日（火）
inゼリー プロテイン15g：3月下旬
森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp