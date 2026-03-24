森永製菓は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「inゼリー」ブランドから、ランニングやトレーニングなど日々アクティブにカラダを動かしている人に向けて、アミノ酸6000mgを配合した「inゼリー エネルギーアミノ酸」を3月24日に発売する。





この商品は同社で初めての試みとして、少量データから逐次的に条件探索し最適解を見出すAIアルゴリズム「ベイズ最適化」と、表情ベースの視覚的な心理評価法である「フェイススケール法」を組み合わせて開発され、開発工程を大幅に削減することで、同社従来品（「inゼリー エネルギーBCAA」と比較して）と比較して運動時にやる気を向上させる食感を実現した。同研究内容は、3月16日〜18日に開催された第21回日本感性工学会春季大会で発表している。

商品特長は、アミノ酸6000mg（うちBCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンという3種類の必須アミノ酸の総称で、身体を動かすためのエネルギーや、筋肉の材料になるもの。誰にとっても欠かせないものだが、特にスポーツ時に重要）3000mg、アルギニン1500mg、アラニン1500mg）を配合した。同社従来品（inゼリー エネルギーBCAA）と比較して運動時にやる気を向上させる食感を実現した。身体を動かすためのエネルギーや3種の必須アミノ酸が合まれており、運動前・運動中にオススメになっている。



「inゼリー プロテイン 15g」

おいしく手軽にどこでも、小腹を満たしながらプロテイン15gと、ビタミンB群7種が素早く摂取できる「inゼリー プロテイン 15g」も3月下旬からデザインをリニューアルする。「inゼリー エネルギーアミノ酸」と共に、日々アクティブに運動する消費者のパフォーマンスをサポートする。

［小売価格］

inゼリー エネルギーアミノ酸：270円

inゼリー プロテイン15g：313円

（すべて税込）

［発売日］

inゼリー エネルギーアミノ酸：3月24日（火）

inゼリー プロテイン15g：3月下旬

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp